https://ria.ru/20240113/pozhar-1921121005.html
На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар
На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 13.01.2024
На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:46
2024-01-13T10:46
2024-01-13T12:01
происшествия
москва
кутузовский проспект
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Тринадцатого января 2024 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Кутузовский проспект, д. 32, к. 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921117761.html
москва
кутузовский проспект
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, кутузовский проспект
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект
На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар
На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар, сообщений о пострадавших нет
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Тринадцатого января 2024 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Кутузовский проспект, д. 32, к. 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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