https://ria.ru/20240113/pozhar-1921121005.html

На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар

На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 13.01.2024

На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:46

2024-01-13T10:46

2024-01-13T12:01

происшествия

москва

кутузовский проспект

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Тринадцатого января 2024 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Кутузовский проспект, д. 32, к. 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921117761.html

москва

кутузовский проспект

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, кутузовский проспект