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На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 13.01.2024
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10:46 13.01.2024 (обновлено: 12:01 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921121005.html
На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар
На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 13.01.2024
На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:46
2024-01-13T12:01
происшествия
москва
кутузовский проспект
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Тринадцатого января 2024 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Кутузовский проспект, д. 32, к. 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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москва
кутузовский проспект
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происшествия, москва, кутузовский проспект
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект
На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар

На Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул пожар, сообщений о пострадавших нет

© РИА Новости / Борис Нифонтов | Перейти в медиабанкПожар в строящемся офисе "Сбербанк -Сити" на Кутузовском проспекте в Москве. 13 января 2024
Пожар в строящемся офисе Сбербанк -Сити на Кутузовском проспекте в Москве. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Борис Нифонтов
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Пожар в строящемся офисе "Сбербанк -Сити" на Кутузовском проспекте в Москве. 13 января 2024
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Тринадцатого января 2024 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Кутузовский проспект, д. 32, к. 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваКутузовский проспект
 
 
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