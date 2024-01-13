https://ria.ru/20240113/pozhar-1921116938.html

Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге

Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге - РИА Новости, 13.01.2024

Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге

Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в складском комплексе в Санкт-Петербурге, сообщает городская прокуратура. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:09

2024-01-13T10:09

2024-01-13T10:09

происшествия

санкт-петербург

wildberries

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в складском комплексе в Санкт-Петербурге, сообщает городская прокуратура. Ранее сообщалось, что площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга в настоящее время выросла до 50 тысяч квадратных метров. Wildberries подтвердил факт возгорания на складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. "Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с пожаром в складском комплексе, расположенном в д. 153 по Московскому шоссе. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, прокуратура района даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение крупного пожара на складе Wildberries в Петербурге МЧС показало кадры тушения крупного пожара на складе в Петербурге 2024-01-13T10:09 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, wildberries