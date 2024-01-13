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Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге - РИА Новости, 13.01.2024
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10:09 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921116938.html
Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге
Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге - РИА Новости, 13.01.2024
Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге
Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в складском комплексе в Санкт-Петербурге, сообщает городская прокуратура. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:09
2024-01-13T10:09
происшествия
санкт-петербург
wildberries
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в складском комплексе в Санкт-Петербурге, сообщает городская прокуратура. Ранее сообщалось, что площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга в настоящее время выросла до 50 тысяч квадратных метров. Wildberries подтвердил факт возгорания на складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. "Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с пожаром в складском комплексе, расположенном в д. 153 по Московскому шоссе. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, прокуратура района даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html
санкт-петербург
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Тушение крупного пожара на складе Wildberries в Петербурге
МЧС показало кадры тушения крупного пожара на складе в Петербурге
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353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, wildberries
Происшествия, Санкт-Петербург, Wildberries
Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге

Прокуратура проводит проверку из-за пожара на складе Wildberries в Петербурге

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в складском комплексе в Санкт-Петербурге, сообщает городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга в настоящее время выросла до 50 тысяч квадратных метров. Wildberries подтвердил факт возгорания на складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы.
"Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с пожаром в складском комплексе, расположенном в д. 153 по Московскому шоссе. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, прокуратура района даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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ПроисшествияСанкт-ПетербургWildberries
 
 
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