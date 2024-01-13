https://ria.ru/20240113/pozhar-1921116938.html
Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге
Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге - РИА Новости, 13.01.2024
Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге
Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в складском комплексе в Санкт-Петербурге, сообщает городская прокуратура. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:09
2024-01-13T10:09
2024-01-13T10:09
происшествия
санкт-петербург
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921114149_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6ca1bcf7fc5fdd74884b671aa79f308.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в складском комплексе в Санкт-Петербурге, сообщает городская прокуратура. Ранее сообщалось, что площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга в настоящее время выросла до 50 тысяч квадратных метров. Wildberries подтвердил факт возгорания на складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. "Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с пожаром в складском комплексе, расположенном в д. 153 по Московскому шоссе. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, прокуратура района даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921114149_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2acd7469e33f1558abf16f0b7f894f5c.jpg
Тушение крупного пожара на складе Wildberries в Петербурге
МЧС показало кадры тушения крупного пожара на складе в Петербурге
2024-01-13T10:09
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, wildberries
Происшествия, Санкт-Петербург, Wildberries
Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на складе в Петербурге
Прокуратура проводит проверку из-за пожара на складе Wildberries в Петербурге