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В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров - РИА Новости, 13.01.2024
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08:42 13.01.2024 (обновлено: 08:55 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921105969.html
В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров
В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров - РИА Новости, 13.01.2024
В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров
Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади одна тысяча квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, сообщает региональное ГУ МЧС в... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:42
2024-01-13T08:55
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади одна тысяча квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 квадратных метров... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится ведомства.Уточняется, что пожару присвоили повышенный ранг № 2.По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 находится склад Wildberries.
https://ria.ru/20240112/pozhar-1921041017.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров

В Пушкинском районе Петербурга загорелись склады на площади в тысячу квадратов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади одна тысяча квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 квадратных метров... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится ведомства.
Уточняется, что пожару присвоили повышенный ранг № 2.
По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 находится склад Wildberries.
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