https://ria.ru/20240113/pozhar-1921105969.html
В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров
В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров - РИА Новости, 13.01.2024
В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров
Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади одна тысяча квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, сообщает региональное ГУ МЧС в... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:42
2024-01-13T08:42
2024-01-13T08:55
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади одна тысяча квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 квадратных метров... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится ведомства.Уточняется, что пожару присвоили повышенный ранг № 2.По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 находится склад Wildberries.
https://ria.ru/20240112/pozhar-1921041017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров
В Пушкинском районе Петербурга загорелись склады на площади в тысячу квадратов