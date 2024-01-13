https://ria.ru/20240113/pozhar-1921105969.html

В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров

В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров - РИА Новости, 13.01.2024

В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров

Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади одна тысяча квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, сообщает региональное ГУ МЧС в... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:42

2024-01-13T08:42

2024-01-13T08:55

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади одна тысяча квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 квадратных метров... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится ведомства.Уточняется, что пожару присвоили повышенный ранг № 2.По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 находится склад Wildberries.

https://ria.ru/20240112/pozhar-1921041017.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)