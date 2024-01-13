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В Польше прекратили операцию, начатую из-за "активности российской авиации" - РИА Новости, 13.01.2024
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12:44 13.01.2024 (обновлено: 18:02 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/polsha-1921139242.html
В Польше прекратили операцию, начатую из-за "активности российской авиации"
В Польше прекратили операцию, начатую из-за "активности российской авиации" - РИА Новости, 13.01.2024
В Польше прекратили операцию, начатую из-за "активности российской авиации"
Военные самолеты Польши и стран-союзниц, которые, по утверждению польских Вооруженных сил, были подняты в небо из-за "активности авиации РФ", прекратили свою... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:44
2024-01-13T18:02
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. Военные самолеты Польши и стран-союзниц, которые, по утверждению польских Вооруженных сил, были подняты в небо из-за "активности авиации РФ", прекратили свою операцию, заявило оперативное командование ВС республики."Действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве, а также наземных систем противовоздушной обороны были прекращены из-за снижения уровня угрозы. Действующие силы и средства вернулись к стандартной операционной деятельности", — сказано в сообщении."Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", — добавили в командовании. Ранее в ВС Польши сообщили, что из-за "повышенной активности дальней авиации РФ", которая связана с якобы "намерением нанести удары по территории Украины", запущены "процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства" и была "активизирована польская и союзная авиация".
https://ria.ru/20240113/polsha-1921115867.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В Польше прекратили операцию, начатую из-за "активности российской авиации"

ВС Польши подняли в небо самолеты из-за дальней авиации России

© Depositphotos.com / jacek_kadajВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. Военные самолеты Польши и стран-союзниц, которые, по утверждению польских Вооруженных сил, были подняты в небо из-за "активности авиации РФ", прекратили свою операцию, заявило оперативное командование ВС республики.
"Действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве, а также наземных систем противовоздушной обороны были прекращены из-за снижения уровня угрозы. Действующие силы и средства вернулись к стандартной операционной деятельности", — сказано в сообщении.
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
ВС Польши заявили об "активности российской авиации"
Вчера, 10:03
"Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", — добавили в командовании.
Ранее в ВС Польши сообщили, что из-за "повышенной активности дальней авиации РФ", которая связана с якобы "намерением нанести удары по территории Украины", запущены "процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства" и была "активизирована польская и союзная авиация".
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