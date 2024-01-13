https://ria.ru/20240113/polsha-1921139242.html

В Польше прекратили операцию, начатую из-за "активности российской авиации"

В Польше прекратили операцию, начатую из-за "активности российской авиации" - РИА Новости, 13.01.2024

В Польше прекратили операцию, начатую из-за "активности российской авиации"

Военные самолеты Польши и стран-союзниц, которые, по утверждению польских Вооруженных сил, были подняты в небо из-за "активности авиации РФ", прекратили свою... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:44

2024-01-13T12:44

2024-01-13T18:02

в мире

польша

украина

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ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. Военные самолеты Польши и стран-союзниц, которые, по утверждению польских Вооруженных сил, были подняты в небо из-за "активности авиации РФ", прекратили свою операцию, заявило оперативное командование ВС республики."Действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве, а также наземных систем противовоздушной обороны были прекращены из-за снижения уровня угрозы. Действующие силы и средства вернулись к стандартной операционной деятельности", — сказано в сообщении."Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", — добавили в командовании. Ранее в ВС Польши сообщили, что из-за "повышенной активности дальней авиации РФ", которая связана с якобы "намерением нанести удары по территории Украины", запущены "процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства" и была "активизирована польская и союзная авиация".

https://ria.ru/20240113/polsha-1921115867.html

https://ria.ru/20240110/polsha-1920465502.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина