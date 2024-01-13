https://ria.ru/20240113/polsha-1921115867.html
ВС Польши заявили об "активности российской авиации"
ВС Польши заявили об "активности российской авиации" - РИА Новости, 13.01.2024
ВС Польши заявили об "активности российской авиации"
Польша и ее союзники якобы подняли в воздух военные самолеты из-за "активности авиации России", утверждает Оперативное командование Вооруженных сил страны. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:03
2024-01-13T10:03
2024-01-13T14:27
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ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. Польша и ее союзники якобы подняли в воздух военные самолеты из-за "активности авиации России", утверждает Оперативное командование Вооруженных сил страны."Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — заявили в ведомстве. В командовании добавили, что запустили все необходимые процедуры "для обеспечения безопасности польского воздушного пространства". Ведомство также предупредило жителей страны, что из-за полетов польской и союзной авиации может возникнуть повышенный уровень шума, особенно на юго-востоке республики.
https://ria.ru/20231214/koreya-1915687734.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия
ВС Польши заявили об "активности российской авиации"
Армия Польши подняла в воздух самолеты из-за авиации России
ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. Польша и ее союзники якобы подняли в воздух военные самолеты из-за "активности авиации России", утверждает Оперативное командование Вооруженных сил страны.
«
"Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — заявили в ведомстве.
В командовании добавили, что запустили все необходимые процедуры "для обеспечения безопасности польского воздушного пространства".
Ведомство также предупредило жителей страны, что из-за полетов польской и союзной авиации может возникнуть повышенный уровень шума, особенно на юго-востоке республики.
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