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ВС Польши заявили об "активности российской авиации" - РИА Новости, 13.01.2024
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10:03 13.01.2024 (обновлено: 14:27 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/polsha-1921115867.html
ВС Польши заявили об "активности российской авиации"
ВС Польши заявили об "активности российской авиации" - РИА Новости, 13.01.2024
ВС Польши заявили об "активности российской авиации"
Польша и ее союзники якобы подняли в воздух военные самолеты из-за "активности авиации России", утверждает Оперативное командование Вооруженных сил страны. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:03
2024-01-13T14:27
в мире
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ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. Польша и ее союзники якобы подняли в воздух военные самолеты из-за "активности авиации России", утверждает Оперативное командование Вооруженных сил страны."Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — заявили в ведомстве. В командовании добавили, что запустили все необходимые процедуры "для обеспечения безопасности польского воздушного пространства". Ведомство также предупредило жителей страны, что из-за полетов польской и союзной авиации может возникнуть повышенный уровень шума, особенно на юго-востоке республики.
https://ria.ru/20231214/koreya-1915687734.html
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в мире, польша, россия
В мире, Польша, Россия
ВС Польши заявили об "активности российской авиации"

Армия Польши подняла в воздух самолеты из-за авиации России

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. Польша и ее союзники якобы подняли в воздух военные самолеты из-за "активности авиации России", утверждает Оперативное командование Вооруженных сил страны.
«
"Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — заявили в ведомстве.
В командовании добавили, что запустили все необходимые процедуры "для обеспечения безопасности польского воздушного пространства".
Ведомство также предупредило жителей страны, что из-за полетов польской и союзной авиации может возникнуть повышенный уровень шума, особенно на юго-востоке республики.
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