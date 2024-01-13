https://ria.ru/20240113/polsha-1921115867.html

ВС Польши заявили об "активности российской авиации"

ВС Польши заявили об "активности российской авиации" - РИА Новости, 13.01.2024

ВС Польши заявили об "активности российской авиации"

Польша и ее союзники якобы подняли в воздух военные самолеты из-за "активности авиации России", утверждает Оперативное командование Вооруженных сил страны. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:03

2024-01-13T10:03

2024-01-13T14:27

в мире

польша

россия

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ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. Польша и ее союзники якобы подняли в воздух военные самолеты из-за "активности авиации России", утверждает Оперативное командование Вооруженных сил страны."Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — заявили в ведомстве. В командовании добавили, что запустили все необходимые процедуры "для обеспечения безопасности польского воздушного пространства". Ведомство также предупредило жителей страны, что из-за полетов польской и союзной авиации может возникнуть повышенный уровень шума, особенно на юго-востоке республики.

https://ria.ru/20231214/koreya-1915687734.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, россия