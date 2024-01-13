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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.01.2024
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09:36 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/pogoda-1921111980.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Без осадков и до минус 20 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:36
2024-01-13T09:36
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Без осадков и до минус 20 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать центральная часть антициклона. "Переменная облачность, без осадков. В Москве минус 18-20 градусов, в Подмосковье минус 17-22 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть западный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров составят 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
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москва, михаил леус, московская область (подмосковье), погода
Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидают до 20 градусов мороза

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Без осадков и до минус 20 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать центральная часть антициклона.
"Переменная облачность, без осадков. В Москве минус 18-20 градусов, в Подмосковье минус 17-22 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть западный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров составят 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
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