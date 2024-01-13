https://ria.ru/20240113/pogoda-1921111980.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Без осадков и до минус 20 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T09:36

2024-01-13T09:36

2024-01-13T09:36

москва

михаил леус

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Без осадков и до минус 20 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать центральная часть антициклона. "Переменная облачность, без осадков. В Москве минус 18-20 градусов, в Подмосковье минус 17-22 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть западный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров составят 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, московская область (подмосковье), погода