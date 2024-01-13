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В Москве обустроили удобный подъезд к 15 домам по программе реновации
В Москве обустроили удобный подъезд к 15 домам по программе реновации - РИА Новости, 13.01.2024
В Москве обустроили удобный подъезд к 15 домам по программе реновации
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили удобные подъездные дороги к 15 домам по программе реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:31
2024-01-13T12:31
2024-01-13T12:32
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили удобные подъездные дороги к 15 домам по программе реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведены работы по локальному расширению внутриквартальных проездов к 15 домам, строящимся или уже построенным в рамках программы реновации. Новостройки находятся в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном и Зеленоградском административных округах", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что строительство жилых домов по программе реновации идет на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки. "Дворовые территории c узкими подъездными дорогами не приспособлены для проезда крупногабаритных машин, обустройство новых дорог помогает решить этот вопрос и соединить жилые массивы с крупными магистралями. В рамках работ обустроили подъездные дороги общей площадью более 13,8 тысячи квадратных метров и свыше 7,9 тысячи "квадратов" тротуаров, для маломобильных горожан сделали удобные съезды", - рассказал Бирюков. Он отметил, что на участках улиц Русаковской, Касимовской, Заводской, Ленинская Слобода, Линейного и 3-го Новомихалковского проездов, Сиреневого и Самаркандского бульваров установили в общей сложности почти 60 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что были проведены работы по озеленению - возле новых домов разбили почти 17,2 тысячи квадратных метров газона.
https://ria.ru/20240112/moskva-1920884653.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили удобные подъездные дороги к 15 домам по программе реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведены работы по локальному расширению внутриквартальных проездов к 15 домам, строящимся или уже построенным в рамках программы реновации. Новостройки находятся в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном и Зеленоградском административных округах", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что строительство жилых домов по программе реновации идет на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки.
"Дворовые территории c узкими подъездными дорогами не приспособлены для проезда крупногабаритных машин, обустройство новых дорог помогает решить этот вопрос и соединить жилые массивы с крупными магистралями. В рамках работ обустроили подъездные дороги общей площадью более 13,8 тысячи квадратных метров и свыше 7,9 тысячи "квадратов" тротуаров, для маломобильных горожан сделали удобные съезды", - рассказал Бирюков.
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Он отметил, что на участках улиц Русаковской, Касимовской, Заводской, Ленинская Слобода, Линейного и 3-го Новомихалковского проездов, Сиреневого и Самаркандского бульваров установили в общей сложности почти 60 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что были проведены работы по озеленению - возле новых домов разбили почти 17,2 тысячи квадратных метров газона.