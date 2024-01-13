https://ria.ru/20240113/pivo-1921181918.html

Пивзавод в Умани переименовал "Жигулевское" в "Венское", пишут СМИ

Пивзавод в Умани переименовал "Жигулевское" в "Венское", пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2024

Пивзавод в Умани переименовал "Жигулевское" в "Венское", пишут СМИ

Пивоваренный завод в Умани на Центральной Украине переименовал пиво "Жигулевское" в "Венское" (укр. "Видэнське") в рамках борьбы с советским наследием, сообщил... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:44

2024-01-13T16:44

2024-01-13T18:23

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пивоваренный завод в Умани на Центральной Украине переименовал пиво "Жигулевское" в "Венское" (укр. "Видэнське") в рамках борьбы с советским наследием, сообщил украинский телеканал "Общественное" ("Громадське") в Telegram."Уманьский пивзавод переименовал пиво "Жигулевское" в "Венское", чтобы избавиться от российско-советского прошлого", — указали в материале. Как сообщил телеканал, ссылаясь на маркетолога пивзавода, по некоторым данным, рецепт "Жигулевского" якобы принадлежит австрийскому пивовару, следовательно, название "Венское" более "аутентично". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда приняли закон о декоммунизации. В последнее время власти республики начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231128/sheremet-1912488680.html

https://ria.ru/20231122/kharkov-1911135840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, умань, россия, сергей лавров