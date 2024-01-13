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Американец Лира написал перед смертью в украинской тюрьме страшное письмо - РИА Новости, 13.01.2024
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01:56 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/pismo-1921082992.html
Американец Лира написал перед смертью в украинской тюрьме страшное письмо
Американец Лира написал перед смертью в украинской тюрьме страшное письмо - РИА Новости, 13.01.2024
Американец Лира написал перед смертью в украинской тюрьме страшное письмо
Американский блогер Гонсало Лира, умерший в украинской тюрьме, жаловался на тяжелую пневмонию, при этом врачи игнорировали его проблемы со здоровьем, рассказал... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:56
2024-01-13T01:56
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Американский блогер Гонсало Лира, умерший в украинской тюрьме, жаловался на тяжелую пневмонию, при этом врачи игнорировали его проблемы со здоровьем, рассказал журналист Алекс Рубинштейн со ссылкой на записку, полученную от Лиры незадолго до его смерти.О смерти критиковавшего Владимира Зеленского 55-летнего блогера со ссылкой на его отца ранее сообщил американский журналист Такер Карлсон.Как отметил Рубинштейн в соцсети X, отец Лиры в последние недели добивался оказания "столь необходимой" медицинской помощи сыну. Журналист опубликовал написанную от руки записку Лиры, которую, по его словам, он получил 4 января."У меня была двусторонняя пневмония (оба легких), а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека. Все это началось в середине октября, но тюрьма проигнорировала это. Они признали, что у меня была пневмония, только на слушании 22 декабря", - говорится в записке.Также Лира сообщал о предстоящей процедуре по снятию отека легких.В начале мая СБУ арестовала иностранного блогера. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия". По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.Ранее Карлсон сообщал о систематических пытках Лиры в колонии. По словам журналиста, он говорил с отцом блогера несколько недель назад. Во время разговора тот заявил, что его сына, возможно, убьют.
https://ria.ru/20240113/lira-1921079116.html
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в мире, сша, владимир зеленский, такер карлсон, служба безопасности украины, нато
В мире, США, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Служба безопасности Украины, НАТО
Американец Лира написал перед смертью в украинской тюрьме страшное письмо

Журналист Рубинштейн: умерший на Украине американец Лира жаловался на врачей

© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало ЛирыСкриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Американский блогер Гонсало Лира, умерший в украинской тюрьме, жаловался на тяжелую пневмонию, при этом врачи игнорировали его проблемы со здоровьем, рассказал журналист Алекс Рубинштейн со ссылкой на записку, полученную от Лиры незадолго до его смерти.
О смерти критиковавшего Владимира Зеленского 55-летнего блогера со ссылкой на его отца ранее сообщил американский журналист Такер Карлсон.
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Как отметил Рубинштейн в соцсети X, отец Лиры в последние недели добивался оказания "столь необходимой" медицинской помощи сыну. Журналист опубликовал написанную от руки записку Лиры, которую, по его словам, он получил 4 января.
"У меня была двусторонняя пневмония (оба легких), а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека. Все это началось в середине октября, но тюрьма проигнорировала это. Они признали, что у меня была пневмония, только на слушании 22 декабря", - говорится в записке.
Также Лира сообщал о предстоящей процедуре по снятию отека легких.
В начале мая СБУ арестовала иностранного блогера. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. Спецслужба оправдывала его арест поддержкой спецоперации и попыткой "бежать от правосудия". По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.
Ранее Карлсон сообщал о систематических пытках Лиры в колонии. По словам журналиста, он говорил с отцом блогера несколько недель назад. Во время разговора тот заявил, что его сына, возможно, убьют.
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