https://ria.ru/20240113/pensioner-1921202919.html

Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград

Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград - РИА Новости, 13.01.2024

Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград

Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков прибыл в Калининград, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта Храброво. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T19:31

2024-01-13T19:31

2024-01-13T20:10

в мире

латвия

россия

калининград

мария захарова

александр федоров (следственный комитет)

балтийский федеральный университет

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КАЛИНИНГРАД, 13 янв — РИА Новости. Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков прибыл в Калининград, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта Храброво. "Прибыл. Самолетом из Санкт-Петербурга. Приземлился в 16:57 (17:57 мск)", — сказали в пресс-службе.Как сообщили в Балтийском федеральном университете (БФУ), мужчину встретили в аэропорту сотрудники вуза. Там отметили, что Катков работает в этом учебном заведении с 2008 года. "Ректор Александр Федоров дал указания соответствующим службам университета об оказании всей необходимой поддержки, в том числе об обеспечении жильем", — подчеркнули в пресс-службе БФУ. Собеседники агентства добавили, что в ближайшее время ректор встретится с Катковым для обсуждения его дальнейших профессиональных перспектив. По решению МВД Латвии, российского военного пенсионера признали угрозой национальной безопасности и "приговорили" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего мужчины. В прибалтийской республике у Каткова остались жена, дети и внуки.В начале января Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освободили лиц моложе 15 и старше 75 лет.Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан России сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия Риги носят провокационный и политический характер, "попирают права и свободы человека, нацелены на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".

https://ria.ru/20240113/latviya-1921186765.html

https://ria.ru/20240110/latviya-1920502663.html

https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913755427.html

https://ria.ru/20231204/vydavlivanie-1913590522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, латвия, россия, калининград, мария захарова, александр федоров (следственный комитет), балтийский федеральный университет