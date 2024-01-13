https://ria.ru/20240113/pensii-1921102953.html

Россия вошла в пятерку крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий

Россия вошла в пятерку крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий - РИА Новости, 13.01.2024

Россия вошла в пятерку крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий

Россия вошла в число крупнейших экономик с самым заметным ростом пенсий в реальном выражении по состоянию на начало прошлого года, обогнав по этому показателю... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:09

2024-01-13T08:09

2024-01-13T15:22

экономика

россия

турция

эстония

федеральная служба государственной статистики (росстат)

оэср

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия вошла в число крупнейших экономик с самым заметным ростом пенсий в реальном выражении по состоянию на начало прошлого года, обогнав по этому показателю США и уступив лишь Испании, Бельгии, Мексике и Турции, следует из данных Росстата и стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые проанализировало РИА Новости. ОЭСР публикует данные по динамике пенсий с годовым лагом, подготовленные на основании информации статистических ведомств стран-участниц. Их анализ показал, что в январе 2023-го по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года самым заметным рост реальных пенсий оказался в Турции — на 17,4%. По этому показателю ей немного уступила расположившаяся на втором месте Мексика (рост на 15,6%). А вот у других стран ОЭСР положительная динамика оказалась чуть менее заметной — рост в 2,8% у Бельгии и 2,5% у Испании. Пятерку стран с самым заметным увеличением пенсий замыкает Россия с ростом пенсионных выплат в 2,4%, по данным Росстата за соответствующий период. В США реальные пенсии выросли на 2,2%.При этом, исходя из данных ОЭСР, выплаты с поправкой на инфляцию снизились в январе 2023-го по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года в большинстве стран, входящих в организацию, — в 25 из 38 экономик. Самым заметным падение реальных пенсионных выплат было в Эстонии — сразу на 9,7%. Кошельки польских пенсионеров стали легче на 7,7%. На третьем месте антирейтинга оказалась Коста-Рика со снижением в 7,1%. Выплаты шведским пенсионерам снизились на шесть процентов, и почти на ту же величину "обеднели" пожилые датчане, за год потерявшие 5,7%. Среднестатистический пенсионер, проживающий в странах ОЭСР, получает на руки 61% своей зарплаты после вычета налогов, подытожили эксперты ОЭСР. Самая маленькая пенсия — в Австралии, Эстонии, Ирландии, Японии, Южной Корее, Литве и Польше (по 40% от зарплаты). А в Греции, Нидерландах, Португалии и Турции пенсии превышают 90% чистого дохода.ОЭСР — международная экономическая организация, объединяющая развитые страны. Переговоры о вступлении в ее ряды России начались еще в 2007 году, но были прекращены в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20240111/pensiya-1920679803.html

https://ria.ru/20240105/pensiya-1919758742.html

россия

турция

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, турция, эстония, федеральная служба государственной статистики (росстат), оэср