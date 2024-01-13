https://ria.ru/20240113/otravlenie-1921152882.html

В Краснотурьинске у семи человек после посещения закусочных выявили гепатит

В Краснотурьинске у семи человек после посещения закусочных выявили гепатит - РИА Новости, 13.01.2024

В Краснотурьинске у семи человек после посещения закусочных выявили гепатит

Семь случаев гепатита А выявили в Краснотурьинске Свердловской области, все заболевшие в разное время покупали продукцию в местных закусочных "Гиро", сообщила... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:37

2024-01-13T13:37

2024-01-13T13:37

происшествия

краснотурьинск

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Семь случаев гепатита А выявили в Краснотурьинске Свердловской области, все заболевшие в разное время покупали продукцию в местных закусочных "Гиро", сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. "В Краснотурьинске 11-12 января зарегистрировано семь случаев гепатита А среди взрослых. Диагноз лабораторно подтвержден на данный момент у трех человек", – говорится в сообщении. Уточняется, что эпидемиологическое расследование показало, что все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных "Гиро" на улицах Ленинского Комсомола и Рюмина. "На объектах питания обнаружены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствует водоснабжение, продукция не имеет товарно-сопроводительных документов, сотрудники не проходят медобследование, готовят блюда в неспециальной одежде", – отметили в управлении. Помимо этого, по данным ведомства, индивидуальный предприниматель не извещал Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности, надзорные мероприятия в соответствии с действующим законодательством не могли быть проведены. Как добавили в пресс-службе, проводятся лабораторные обследования сотрудников кафе, исследования проб воды, пищи. Также составлен протокол о временном запрете деятельности закусочных "Гиро", материалы дела будут переданы в суд.

https://ria.ru/20231215/otravlenie-1915938217.html

https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912577483.html

краснотурьинск

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснотурьинск, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)