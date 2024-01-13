https://ria.ru/20240113/operatsiya-1921157685.html

Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов

Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов - РИА Новости, 13.01.2024

Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов

Удары Запада по хуситам - это не помощь Саудовской Аравии, а попытка англосаксов спасти свой карман, так как они теряют деньги из-за разрушения транзита через... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:17

2024-01-13T14:17

2024-01-13T14:17

леонид слуцкий (политик)

йемен

суэцкий канал

сша

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Удары Запада по хуситам - это не помощь Саудовской Аравии, а попытка англосаксов спасти свой карман, так как они теряют деньги из-за разрушения транзита через Суэцкий канал, считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Удары по хуситам... - это не помощь Саудовской Аравии. Они теряют колоссальные деньги... англосаксонский мир на том, что рушится транзит через Суэцкий канал. Они спасают свой карман. Скоро Суэцкий транзит пойдет по другому маршруту. Россия создаёт транспортный коридор Север-Юг, который станет новой логической инфраструктурой для Евразии", - заявил Слуцкий на Форуме содействия специальной военной операции "Плечом к плечу", который проходит в субботу в Москве. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. В ночь на субботу США нанесли новый удар по Йемену, по данным Пентагона, он был направлен против радарной установки хуситов. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

йемен

суэцкий канал

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), йемен, суэцкий канал, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене