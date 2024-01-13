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Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов - РИА Новости, 13.01.2024
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14:17 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/operatsiya-1921157685.html
Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов
Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов - РИА Новости, 13.01.2024
Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов
Удары Запада по хуситам - это не помощь Саудовской Аравии, а попытка англосаксов спасти свой карман, так как они теряют деньги из-за разрушения транзита через... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:17
2024-01-13T14:17
леонид слуцкий (политик)
йемен
суэцкий канал
сша
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Удары Запада по хуситам - это не помощь Саудовской Аравии, а попытка англосаксов спасти свой карман, так как они теряют деньги из-за разрушения транзита через Суэцкий канал, считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Удары по хуситам... - это не помощь Саудовской Аравии. Они теряют колоссальные деньги... англосаксонский мир на том, что рушится транзит через Суэцкий канал. Они спасают свой карман. Скоро Суэцкий транзит пойдет по другому маршруту. Россия создаёт транспортный коридор Север-Юг, который станет новой логической инфраструктурой для Евразии", - заявил Слуцкий на Форуме содействия специальной военной операции "Плечом к плечу", который проходит в субботу в Москве. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. В ночь на субботу США нанесли новый удар по Йемену, по данным Пентагона, он был направлен против радарной установки хуситов. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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суэцкий канал
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леонид слуцкий (политик), йемен, суэцкий канал, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
Леонид Слуцкий (политик), Йемен, Суэцкий канал, США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов

Слуцкий: Запад проводит операцию против хуситов, чтобы спасти свой карман

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Удары Запада по хуситам - это не помощь Саудовской Аравии, а попытка англосаксов спасти свой карман, так как они теряют деньги из-за разрушения транзита через Суэцкий канал, считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Удары по хуситам... - это не помощь Саудовской Аравии. Они теряют колоссальные деньги... англосаксонский мир на том, что рушится транзит через Суэцкий канал. Они спасают свой карман. Скоро Суэцкий транзит пойдет по другому маршруту. Россия создаёт транспортный коридор Север-Юг, который станет новой логической инфраструктурой для Евразии", - заявил Слуцкий на Форуме содействия специальной военной операции "Плечом к плечу", который проходит в субботу в Москве.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. В ночь на субботу США нанесли новый удар по Йемену, по данным Пентагона, он был направлен против радарной установки хуситов.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
12 января, 08:00
 
Леонид Слуцкий (политик)ЙеменСуэцкий каналСШААнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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