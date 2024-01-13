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Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 13.01.2024 (обновлено: 23:24 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/obstrel-1921219488.html
Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ
Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ
Часть старого квартала Горловки обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T23:23
2024-01-13T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Часть старого квартала Горловки обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В 22.15 зафиксированы разрывы двух снарядов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) около ЖД по ул. Волкова (жилой массив "Солнечный", Калининский район Горловки). Обесточена часть старого квартала", - написал Приходько.Мэр добавил, что в результате обстрела был поврежден дом. В субботу вечером представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о нескольких обстрелах Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240113/novobrantsy-1921169377.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ

Мэр Приходько сообщил, что в результате обстрела Горловки поврежден жилой дом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Часть старого квартала Горловки обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«
"В 22.15 зафиксированы разрывы двух снарядов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) около ЖД по ул. Волкова (жилой массив "Солнечный", Калининский район Горловки). Обесточена часть старого квартала", - написал Приходько.
Мэр добавил, что в результате обстрела был поврежден дом.
В субботу вечером представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о нескольких обстрелах Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван Приходько
 
 
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