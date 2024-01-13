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Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ
Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ
Часть старого квартала Горловки обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T23:23
2024-01-13T23:23
2024-01-13T23:24
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Часть старого квартала Горловки обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В 22.15 зафиксированы разрывы двух снарядов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) около ЖД по ул. Волкова (жилой массив "Солнечный", Калининский район Горловки). Обесточена часть старого квартала", - написал Приходько.Мэр добавил, что в результате обстрела был поврежден дом. В субботу вечером представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о нескольких обстрелах Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240113/novobrantsy-1921169377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ
Мэр Приходько сообщил, что в результате обстрела Горловки поврежден жилой дом