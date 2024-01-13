https://ria.ru/20240113/obstrel-1921219488.html

Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ

Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024

Часть старого квартала Горловки обесточена после обстрела ВСУ

Часть старого квартала Горловки обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T23:23

2024-01-13T23:23

2024-01-13T23:24

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Часть старого квартала Горловки обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В 22.15 зафиксированы разрывы двух снарядов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) около ЖД по ул. Волкова (жилой массив "Солнечный", Калининский район Горловки). Обесточена часть старого квартала", - написал Приходько.Мэр добавил, что в результате обстрела был поврежден дом. В субботу вечером представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о нескольких обстрелах Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240113/novobrantsy-1921169377.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько