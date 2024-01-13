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Ректор РосНОУ объяснил свои слова о повышении цен на образование - РИА Новости, 13.01.2024
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20:44 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/obrazovanie-1921209717.html
Ректор РосНОУ объяснил свои слова о повышении цен на образование
Ректор РосНОУ объяснил свои слова о повышении цен на образование - РИА Новости, 13.01.2024
Ректор РосНОУ объяснил свои слова о повышении цен на образование
Ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов заявил РИА Новости, что его слова о повышении цен на обучение в вузе были "грубо вырваны из... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T20:44
2024-01-13T20:44
общество
россия
владимир зернов
образование
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов заявил РИА Новости, что его слова о повышении цен на обучение в вузе были "грубо вырваны из контекста" и никаких повышений цен в ближайшем будущем в РосНОУ не планируется, а другие частные вузы могут повысить цены в пределах 4%, но речи о резком скачке цен не идет. Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость получения высшего образования в частных вузах в 2024/2025 учебном году вырастет на 10-12%. Кроме того, СМИ сообщали, что, по словам ректора РосНОУ, негосударственные вузы сегодня "сводят концы с концами". "Печально говорить об этом в День печати, но мои слова по поводу повышения цен на обучение были грубо вырваны из контекста. В нашем Российском новом университете в ближайшем будущем не планируется повышать цены. Ну а если говорить о ситуации в других частных вузах, то она, конечно, разнится от случая к случаю. Возможно, в каких-то вузах повышение цен и произойдет, где-то в пределах 4%. Однако тут и речи не идет о каком-то резком скачке", - сказал Зернов. В пресс-службе Минобрнауки России ранее сообщали РИА Новости, что централизованного повышения цен на обучение для студентов государственных вузов РФ, учащихся на коммерческой основе, не будет, но министерство допускает корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции. При этом, как добавили в Минобрнауки, дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с "заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает".
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общество, россия, владимир зернов, образование
Общество, Россия, Владимир Зернов, Образование
Ректор РосНОУ объяснил свои слова о повышении цен на образование

Ректор РосНОУ: слова о повышении цен на обучение были грубо вырваны из контекста

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов заявил РИА Новости, что его слова о повышении цен на обучение в вузе были "грубо вырваны из контекста" и никаких повышений цен в ближайшем будущем в РосНОУ не планируется, а другие частные вузы могут повысить цены в пределах 4%, но речи о резком скачке цен не идет.
Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость получения высшего образования в частных вузах в 2024/2025 учебном году вырастет на 10-12%. Кроме того, СМИ сообщали, что, по словам ректора РосНОУ, негосударственные вузы сегодня "сводят концы с концами".
«
"Печально говорить об этом в День печати, но мои слова по поводу повышения цен на обучение были грубо вырваны из контекста. В нашем Российском новом университете в ближайшем будущем не планируется повышать цены. Ну а если говорить о ситуации в других частных вузах, то она, конечно, разнится от случая к случаю. Возможно, в каких-то вузах повышение цен и произойдет, где-то в пределах 4%. Однако тут и речи не идет о каком-то резком скачке", - сказал Зернов.
В пресс-службе Минобрнауки России ранее сообщали РИА Новости, что централизованного повышения цен на обучение для студентов государственных вузов РФ, учащихся на коммерческой основе, не будет, но министерство допускает корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции. При этом, как добавили в Минобрнауки, дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с "заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает".
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