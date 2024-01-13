Рейтинг@Mail.ru
Житель Рязани ранил ножом свою бывшую девушку, ее знакомого и полицейского - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 13.01.2024 (обновлено: 17:23 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/nozh-1921166719.html
Житель Рязани ранил ножом свою бывшую девушку, ее знакомого и полицейского
Житель Рязани ранил ножом свою бывшую девушку, ее знакомого и полицейского - РИА Новости, 13.01.2024
Житель Рязани ранил ножом свою бывшую девушку, ее знакомого и полицейского
Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого жителя Рязани, который ранил ножом свою бывшую возлюбленную, ее знакомого и сотрудника полиции, прибывшего... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:11
2024-01-13T17:23
происшествия
рязань
россия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg
РЯЗАНЬ, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого жителя Рязани, который ранил ножом свою бывшую возлюбленную, ее знакомого и сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия, задержали мужчину с применением огнестрельного оружия, сообщило СУСК по Рязанской области. "Московским МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области в отношении безработного, ранее судимого жителя областного центра, 1966 года рождения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. По данным следствия, вечером в пятницу мужчина разбил оконное стекло, проник в дом своей бывшей сожительницы и нанес женщине несколько ударов ножом. Также он ранил знакомого хозяйки дома и одного из сотрудников полиции, прибывших на место происшествия. "Противоправные действия подозреваемого удалось пресечь только после применения полицейским в отношении него огнестрельного оружия. Потерпевшие и подозреваемый доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь, - отмечает СУСК.Как указали РИА Новости в УМВД по региону, двое полицейских прибыли на место после сообщения о бытовом конфликте, на них неожиданно напал мужчина. "Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП (патрульно-постовая служба полиции - ред.) применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан", - заявляет полиция.Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции является правомерным, подчеркивает УМВД.
https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920861900.html
https://ria.ru/20231227/uralets-1918446733.html
рязань
россия
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_63acdf2792fce5ad5285773b2187d855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязань, россия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Россия, Рязанская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Рязани ранил ножом свою бывшую девушку, ее знакомого и полицейского

Житель Рязани ранил ножом свою экс-возлюбленную, ее знакомого и полицейского

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого жителя Рязани, который ранил ножом свою бывшую возлюбленную, ее знакомого и сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия, задержали мужчину с применением огнестрельного оружия, сообщило СУСК по Рязанской области.
«
"Московским МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области в отношении безработного, ранее судимого жителя областного центра, 1966 года рождения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В Иркутской области четверо подростков напали на продавца в супермаркете
12 января, 09:23
По данным следствия, вечером в пятницу мужчина разбил оконное стекло, проник в дом своей бывшей сожительницы и нанес женщине несколько ударов ножом. Также он ранил знакомого хозяйки дома и одного из сотрудников полиции, прибывших на место происшествия.
«
"Противоправные действия подозреваемого удалось пресечь только после применения полицейским в отношении него огнестрельного оружия. Потерпевшие и подозреваемый доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь, - отмечает СУСК.
Как указали РИА Новости в УМВД по региону, двое полицейских прибыли на место после сообщения о бытовом конфликте, на них неожиданно напал мужчина. "Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП (патрульно-постовая служба полиции - ред.) применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан", - заявляет полиция.
Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции является правомерным, подчеркивает УМВД.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Житель Урала напал с ножом на своих родителей-пенсионеров
27 декабря 2023, 14:18
 
ПроисшествияРязаньРоссияРязанская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала