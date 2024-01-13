https://ria.ru/20240113/nozh-1921166719.html

Житель Рязани ранил ножом свою бывшую девушку, ее знакомого и полицейского

Житель Рязани ранил ножом свою бывшую девушку, ее знакомого и полицейского - РИА Новости, 13.01.2024

Житель Рязани ранил ножом свою бывшую девушку, ее знакомого и полицейского

Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого жителя Рязани, который ранил ножом свою бывшую возлюбленную, ее знакомого и сотрудника полиции, прибывшего... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:11

2024-01-13T15:11

2024-01-13T17:23

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РЯЗАНЬ, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого жителя Рязани, который ранил ножом свою бывшую возлюбленную, ее знакомого и сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия, задержали мужчину с применением огнестрельного оружия, сообщило СУСК по Рязанской области. "Московским МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области в отношении безработного, ранее судимого жителя областного центра, 1966 года рождения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. По данным следствия, вечером в пятницу мужчина разбил оконное стекло, проник в дом своей бывшей сожительницы и нанес женщине несколько ударов ножом. Также он ранил знакомого хозяйки дома и одного из сотрудников полиции, прибывших на место происшествия. "Противоправные действия подозреваемого удалось пресечь только после применения полицейским в отношении него огнестрельного оружия. Потерпевшие и подозреваемый доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь, - отмечает СУСК.Как указали РИА Новости в УМВД по региону, двое полицейских прибыли на место после сообщения о бытовом конфликте, на них неожиданно напал мужчина. "Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП (патрульно-постовая служба полиции - ред.) применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан", - заявляет полиция.Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции является правомерным, подчеркивает УМВД.

https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920861900.html

https://ria.ru/20231227/uralets-1918446733.html

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происшествия, рязань, россия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)