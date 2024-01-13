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США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден - РИА Новости, 14.01.2024
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18:34 13.01.2024 (обновлено: 00:07 14.01.2024)
https://ria.ru/20240113/nezavisimost-1921196841.html
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден - РИА Новости, 14.01.2024
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден
США не поддерживают обретение Тайванем независимости, заявил в субботу журналистам американский президент Джо Байден, комментируя состоявшиеся на острове... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-13T18:34
2024-01-14T00:07
в мире
тайвань
джо байден
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 13 января – РИА Новости. США не поддерживают обретение Тайванем независимости, заявил в субботу журналистам американский президент Джо Байден, комментируя состоявшиеся на острове выборы. "Мы не поддерживаем независимость Тайваня", - сказал глава государства в преддверии вылета в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в пригороде Вашингтона. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял сторонник постепенного возобновления диалога с материком, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%), председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921192876.html
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921197170.html
тайвань
сша
вашингтон (штат)
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в мире, тайвань, джо байден, сша, вашингтон (штат), пекин
В мире, Тайвань, Джо Байден, США, Вашингтон (штат), Пекин
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден

Байден заявил от отказе США от поддержки независимости Тайваня

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 января – РИА Новости. США не поддерживают обретение Тайванем независимости, заявил в субботу журналистам американский президент Джо Байден, комментируя состоявшиеся на острове выборы.
«
"Мы не поддерживаем независимость Тайваня", - сказал глава государства в преддверии вылета в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в пригороде Вашингтона.
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване
Вчера, 17:59
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков.
Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял сторонник постепенного возобновления диалога с материком, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%), председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Власти Китая намерены работать со всеми слоями общества Тайваня
Вчера, 18:39
 
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