https://ria.ru/20240113/nezavisimost-1921196841.html

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден - РИА Новости, 14.01.2024

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден

США не поддерживают обретение Тайванем независимости, заявил в субботу журналистам американский президент Джо Байден, комментируя состоявшиеся на острове... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-13T18:34

2024-01-13T18:34

2024-01-14T00:07

в мире

тайвань

джо байден

сша

вашингтон (штат)

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280205_0:0:1464:824_1920x0_80_0_0_e094ed281bd0de968101a16ec666ba4b.jpg

ВАШИНГТОН, 13 января – РИА Новости. США не поддерживают обретение Тайванем независимости, заявил в субботу журналистам американский президент Джо Байден, комментируя состоявшиеся на острове выборы. "Мы не поддерживаем независимость Тайваня", - сказал глава государства в преддверии вылета в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в пригороде Вашингтона. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял сторонник постепенного возобновления диалога с материком, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%), председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921192876.html

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921197170.html

тайвань

сша

вашингтон (штат)

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, джо байден, сша, вашингтон (штат), пекин