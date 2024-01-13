Небензя заявил, что у Запада нет мандата на силовые действия в Красном море
Небензя: у Запада нет легитимного мандата на применение силы в Красном море
© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole KellerАмериканский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"
© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole Keller
Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Архивное фото
ООН, 13 янв - РИА Новости. Никакого легитимного мандата на силовые действия у коалиции в Красном море нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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"Очевидно одно: никакого легитимного мандата на силовые действия у самопровозглашенной коалиции нет. Одно дело защищать коммерческое судоходство, атаки на которые недопустимы, и совершенно иное - непропорционально и незаконно бомбить другое государство", - сказал Небензя.
По словам Небензи, у США и Великобритании нет никаких правовых оснований бомбить Йемен. "Нас не удивляют откровенно слабые аргументы, которые сегодня пытались привести в оправдание своей агрессии Соединенные Штаты и Великобритания, ведь иных аргументов попросту не существует и не может существовать. Нет никаких правовых оснований для их атаки на суверенный Йемен", - сказал Небензя.
По его словам, "англосаксонский тандем со своими сателлитами в очередной раз грубо нарушает Устав ООН и другие нормы международного права, еще сильнее расшатывая ситуацию на и без того горящем Ближнем Востоке".
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден после ударов пообещал действовать так же и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.