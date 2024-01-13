https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921087209.html

Небензя заявил, что у Запада нет мандата на силовые действия в Красном море

Небензя заявил, что у Запада нет мандата на силовые действия в Красном море - РИА Новости, 13.01.2024

Небензя заявил, что у Запада нет мандата на силовые действия в Красном море

Никакого легитимного мандата на силовые действия у коалиции в Красном море нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T02:45

2024-01-13T02:45

2024-01-13T02:58

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ООН, 13 янв - РИА Новости. Никакого легитимного мандата на силовые действия у коалиции в Красном море нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Очевидно одно: никакого легитимного мандата на силовые действия у самопровозглашенной коалиции нет. Одно дело защищать коммерческое судоходство, атаки на которые недопустимы, и совершенно иное - непропорционально и незаконно бомбить другое государство", - сказал Небензя.По словам Небензи, у США и Великобритании нет никаких правовых оснований бомбить Йемен. "Нас не удивляют откровенно слабые аргументы, которые сегодня пытались привести в оправдание своей агрессии Соединенные Штаты и Великобритания, ведь иных аргументов попросту не существует и не может существовать. Нет никаких правовых оснований для их атаки на суверенный Йемен", - сказал Небензя."О каком праве на праве на самооборону Лондон и Вашингтон говорят за тысячу миль от собственных границ? С каких это пор это право стало распространяться на коммерческие суда, тем более следующие под флагом третьих государств", - спросил он.По его словам, "англосаксонский тандем со своими сателлитами в очередной раз грубо нарушает Устав ООН и другие нормы международного права, еще сильнее расшатывая ситуацию на и без того горящем Ближнем Востоке".В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден после ударов пообещал действовать так же и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240113/kitay-1921085532.html

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