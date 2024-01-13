https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921086609.html

Обоснования США ударов по Йемену не выдерживают критики, заявил Небензя

Обоснования США ударов по Йемену не выдерживают критики, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2024

Обоснования США ударов по Йемену не выдерживают критики, заявил Небензя

Псевдоправовые обоснования Вашингтона своих ударов по территории Йемена не выдерживают никакой критики, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T02:41

2024-01-13T02:41

2024-01-13T02:41

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военная операция сша и британии в йемене

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ООН, 13 янв - РИА Новости. Псевдоправовые обоснования Вашингтона своих ударов по территории Йемена не выдерживают никакой критики, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Коллеги, ситуация предельно ясна. Действия так называемой "коалиции" - грубейшее нарушение статьи 2 Устава ООН. Это очередная военная агрессия коллективного Запада в длинном списке его "набегов" на настрадавшийся Ближний Восток", - сказал Небензя. "Все псевдоправовые обоснования Белого дома не выдерживают никакой критики", - подчеркнул постпред. Он напомнил, что "свобода судоходства" регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. "В случае нарушения Конвенция позволяет начать с нарушителем переговоры и подать иск в арбитраж или Международный трибунал по морскому праву. Ничто в этом документе, как и нормах международного морского обычного права, не дает права атаковать суверенную страну", - подчеркнул Небензя. "В глаза бросается и то, что, пытаясь подыскать хоть какое-то оправдание своим нелегитимным действиям, в Вашингтоне путаются в показаниях. Чего стоит абсолютно нелепое с правовой точки зрения упоминание в заявлении президента Соединенных Штатов пиратства", - добавил он. Как указал постпред, "это понятно любому, кто хотя бы раз видел определение пиратства в статье 101 упомянутой Конвенции". "Но даже если бы речь шла о пиратах - Конвенция дает право задержать пиратское судно и судить экипаж, а не "вбамбливать" очередную страну в каменный век", - добавил он. Россия запросила в пятницу проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене. "Потому что принятой резолюцией тут же злоупотребили", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, почему РФ созвала это заседание. Президент США Джо Байден ранее назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. Принятая ранее СБ ООН резолюция США и Японии требовали от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон и Вашингтон голосовали против поправок, предложенных Москвой к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права. Кроме того, РФ не устраивал тезис о том, что СБ ООН "принимает к сведению право государств-членов защищать, руководствуясь нормами международного права, свои суда от нападений, в том числе тех, которые наносят ущерб правам и свободам судоходства". Москва предлагала заменить его положением, гласящим, что Совбез ООН "принимает к сведению применимые права государств-членов в соответствии с международным правом". Небензя заявлял, что США при помощи своей резолюции пытаются легитимизировать действия так называемой коалиции в Красном море задним числом, Москва призывает Вашингтон и Лондон воздержаться от вольной трактовки права на защиту своих судов. Как указывал постпред, данная резолюция "не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой коалиции, состоящей из США и их сателлитов". По словам Небензи, третий оперативный параграф резолюции "не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак", а вся деятельность в рамках данного пункта должна осуществляться строго в рамках действующего международного права. США и Британия, добиваясь принятия резолюции в таком виде, преследовали цель, по его мнению, развязать свои руки "в вольной трактовке права на защиту судов со ссылкой на самооборону". Москва предостерегла США от подобного поведения в данном контексте. Как заявлял Небензя, Россия исходит из того, что "резолюция будет применяться в строго очерченных в ней географических рамках Красного моря без проекции ее положений на иные районы мирового океана в полном соответствии с международным правом". В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240113/kitay-1921085532.html

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921083359.html

https://ria.ru/20240113/bayden-1921082190.html

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