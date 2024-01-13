https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921083359.html

Удары по Йемену никак не связаны с правом на самооборону, заявил Небензя

Удары по Йемену никак не связаны с правом на самооборону, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2024

Удары по Йемену никак не связаны с правом на самооборону, заявил Небензя

Удары США и Великобритании по Йемену не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:59

2024-01-13T01:59

2024-01-13T01:59

йемен

сша

великобритания

василий небензя

в мире

оон

военная операция сша и британии в йемене

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ООН, 13 янв – РИА Новости. Удары США и Великобритании по Йемену не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Вопреки утверждениям западных коллег массированные удары США и Великобритании по территории Йемена не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН", - сказал Небензя. По его словам, статья 51 "неприменима к ситуации с коммерческими судами". "Право на самооборону не может задействоваться для обеспечения свободы судоходства, нашим американским коллегам это прекрасно известно", - подчеркнул Небензя. Статья 51 гласит, что Устав ООН "ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации, до тех пор пока Совет безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности". В статье также говорится, что меры, принятые членами ООН при осуществлении права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету безопасности "и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении принятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности".

https://ria.ru/20240113/sb_oon-1921082864.html

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йемен, сша, великобритания, василий небензя, в мире, оон, военная операция сша и британии в йемене