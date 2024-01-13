https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081530.html

На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя

На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2024

На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя

Война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:46

2024-01-13T01:46

2024-01-13T01:46

красное море

василий небензя

оон

аденский залив

йемен

в мире

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ООН, 13 янв - РИА Новости. Война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "То, что мы наблюдаем в Йемене, к сожалению, нам знакомо до боли. Точно такая же картина разрушений уже три месяца наблюдается в секторе Газа. Теперь многострадальный Йемен снова стал очагом боевых действий в регионе. Война распространяется на Красное море и Аденский залив", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081251.html

красное море

аденский залив

йемен

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