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На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2024
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01:46 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081530.html
На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя
На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2024
На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя
Война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:46
2024-01-13T01:46
красное море
василий небензя
оон
аденский залив
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в мире
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ООН, 13 янв - РИА Новости. Война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "То, что мы наблюдаем в Йемене, к сожалению, нам знакомо до боли. Точно такая же картина разрушений уже три месяца наблюдается в секторе Газа. Теперь многострадальный Йемен снова стал очагом боевых действий в регионе. Война распространяется на Красное море и Аденский залив", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081251.html
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красное море, василий небензя, оон, аденский залив, йемен, в мире
Красное море, Василий Небензя, ООН, Аденский залив, Йемен, В мире
На Красное море и Аденский залив надвигается война, заявил Небензя

Небензя: война на Ближнем Востоке переходит на Красное море и Аденский залив

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 13 янв - РИА Новости. Война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"То, что мы наблюдаем в Йемене, к сожалению, нам знакомо до боли. Точно такая же картина разрушений уже три месяца наблюдается в секторе Газа. Теперь многострадальный Йемен снова стал очагом боевых действий в регионе. Война распространяется на Красное море и Аденский залив", - сказал Небензя.
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Красное мореВасилий НебензяООНАденский заливЙеменВ мире
 
 
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