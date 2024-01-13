https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081251.html

Небензя назвал удары западной коалиции в Йемене вооруженной агрессией

Небензя назвал удары западной коалиции в Йемене вооруженной агрессией - РИА Новости, 13.01.2024

Небензя назвал удары западной коалиции в Йемене вооруженной агрессией

Удары США и их союзников по объектам хуситов в Йемене являются вооруженной агрессией группы стран против другого государства, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:41

2024-01-13T01:41

2024-01-13T01:59

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ООН, 13 янв – РИА Новости. Удары США и их союзников по объектам хуситов в Йемене являются вооруженной агрессией группы стран против другого государства, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя."Главная задача ООН, закрепленная в ее Уставе, – предотвращать угрозы миру и подавлять акты агрессии или других нарушений мира в соответствии с принципами международного права. С большим сожалением констатируем, что вчера мы столкнулись именно с такой ситуацией: вооруженной агрессией со стороны группы стран против другого государства", - сказал он.Небензя напомнил, что Совбез ООН не давал санкции США и их союзникам на атаку против хуситов. Он также отметил, что эти удары не имеют ничего общего с реализацией права на самооборону согласно статьи 51 Устава ООН, поскольку она "неприменима к ситуации с коммерческими судами". "Право на самооборону не может задействоваться для обеспечения свободы судоходства, нашим американским коллегам это прекрасно известно", - указал дипломат.Постпред от имени России призвал международное сообщество решительно осудить нападение на Йемен. При этом он констатировал, что война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив."Вашингтон явно не собирается останавливаться на достигнутом – в Белом доме заявили, что "оставляют за собой право" возобновить военные действия в случае, если усмотрят новые "угрозы". Не нужно быть прозорливым, чтобы понять - и эти "угрозы", и меры по реагированию на них США будут определять произвольно, без малейшей оглядки на международное право", - добавил Небензя.Удары по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".

https://ria.ru/20240113/khusity-1921077766.html

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сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, в мире, василий небензя, оон, россия