https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921075411.html
Небензя обвинил США в нарушении устава ООН из-за ударов по Йемену
Небензя обвинил США в нарушении устава ООН из-за ударов по Йемену - РИА Новости, 13.01.2024
Небензя обвинил США в нарушении устава ООН из-за ударов по Йемену
США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, их атака на Йемен нарушила Статью 2 Устава ООН, заявил на заседании... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T00:16
2024-01-13T00:16
2024-01-13T00:28
сша
йемен
россия
василий небензя
джо байден
оон
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ООН, 13 янв - РИА Новости. США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, их атака на Йемен нарушила Статью 2 Устава ООН, заявил на заседании Совбеза всемирной организации постпред России Василий Небензя.Россия запросила в пятницу проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене.Как указал постпред, эскалация в Газе продолжается уже 100 дней и нет ни единого признака ее снижения."Более того, Соединенные Штаты и их союзники собственноручно способствуют переливу конфликта и его распространению на весь регион, атаковав вчера в нарушение Статьи 2 Устава ООН народ Йемена", - сказал Небензя.По его словам, именно о такой "эффективной дипломатии в регионе, а проще говоря, произволе" говорит американская сторона, утверждающая, что она лучше многосторонних усилий.Удары по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
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сша, йемен, россия, василий небензя, джо байден, оон, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире
США, Йемен, Россия, Василий Небензя, Джо Байден, ООН, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
Небензя обвинил США в нарушении устава ООН из-за ударов по Йемену
Небензя: США и их союзники ударами по Йемену нарушают статью Устава ООН
ООН, 13 янв - РИА Новости. США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, их атака на Йемен нарушила Статью 2 Устава ООН, заявил на заседании Совбеза всемирной организации постпред России Василий Небензя.
Россия запросила в пятницу проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене.
Небензя рассказал, как США пытаются при оправдать действия в Красном море
Как указал постпред, эскалация в Газе продолжается уже 100 дней и нет ни единого признака ее снижения.
«
"Более того, Соединенные Штаты и их союзники собственноручно способствуют переливу конфликта и его распространению на весь регион, атаковав вчера в нарушение Статьи 2 Устава ООН народ Йемена", - сказал Небензя.
По его словам, именно о такой "эффективной дипломатии в регионе, а проще говоря, произволе" говорит американская сторона, утверждающая, что она лучше многосторонних усилий.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден
назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане
и провинциям Ходейда
, Таиз
, Хаджа и Саада
. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона
и Вашингтона
, которые "пожалеют о своей агрессии".
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