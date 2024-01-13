https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921075411.html

Небензя обвинил США в нарушении устава ООН из-за ударов по Йемену

Небензя обвинил США в нарушении устава ООН из-за ударов по Йемену - РИА Новости, 13.01.2024

Небензя обвинил США в нарушении устава ООН из-за ударов по Йемену

США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, их атака на Йемен нарушила Статью 2 Устава ООН, заявил на заседании... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:16

2024-01-13T00:16

2024-01-13T00:28

сша

йемен

россия

василий небензя

джо байден

оон

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ООН, 13 янв - РИА Новости. США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, их атака на Йемен нарушила Статью 2 Устава ООН, заявил на заседании Совбеза всемирной организации постпред России Василий Небензя.Россия запросила в пятницу проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене.Как указал постпред, эскалация в Газе продолжается уже 100 дней и нет ни единого признака ее снижения."Более того, Соединенные Штаты и их союзники собственноручно способствуют переливу конфликта и его распространению на весь регион, атаковав вчера в нарушение Статьи 2 Устава ООН народ Йемена", - сказал Небензя.По его словам, именно о такой "эффективной дипломатии в регионе, а проще говоря, произволе" говорит американская сторона, утверждающая, что она лучше многосторонних усилий.Удары по ЙеменуВ ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".

https://ria.ru/20240111/ssha-1920636366.html

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сша, йемен, россия, василий небензя, джо байден, оон, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире