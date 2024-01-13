https://ria.ru/20240113/naves-1921218344.html

СМИ: около 50 человек пострадали при обрушении навеса в Тоскане

СМИ: около 50 человек пострадали при обрушении навеса в Тоскане - РИА Новости, 13.01.2024

СМИ: около 50 человек пострадали при обрушении навеса в Тоскане

Около 50 человек получили травмы при обрушении потолка на свадьбе в итальянской Тоскане, сообщила местная газета la Nazione. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T22:56

2024-01-13T22:56

2024-01-13T23:22

тоскана

в мире

италия

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РИМ, 13 янв — РИА Новости. Около 50 человек получили травмы при обрушении потолка на свадьбе в итальянской Тоскане, сообщила местная газета la Nazione.Инцидент произошел на территории бывшего монастыря в районе города Пистойя, где традиционно проводятся свадебные церемонии.По информации издания, на место прибыли семь машин скорой помощи. Как минимум пять человек получили серьезные травмы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу Пистойи, к приему пациентов подготовили больницы ближайших городов.Информагентства Agi и Adnkronos оценивают число пострадавших в 14 человек, эти СМИ также пишут о четырех пациентах в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240104/obrushenie-1919705972.html

тоскана

италия

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тоскана, в мире, италия