https://ria.ru/20240113/naves-1921218344.html
СМИ: около 50 человек пострадали при обрушении навеса в Тоскане
СМИ: около 50 человек пострадали при обрушении навеса в Тоскане - РИА Новости, 13.01.2024
СМИ: около 50 человек пострадали при обрушении навеса в Тоскане
Около 50 человек получили травмы при обрушении потолка на свадьбе в итальянской Тоскане, сообщила местная газета la Nazione. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T22:56
2024-01-13T22:56
2024-01-13T23:22
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РИМ, 13 янв — РИА Новости. Около 50 человек получили травмы при обрушении потолка на свадьбе в итальянской Тоскане, сообщила местная газета la Nazione.Инцидент произошел на территории бывшего монастыря в районе города Пистойя, где традиционно проводятся свадебные церемонии.По информации издания, на место прибыли семь машин скорой помощи. Как минимум пять человек получили серьезные травмы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу Пистойи, к приему пациентов подготовили больницы ближайших городов.Информагентства Agi и Adnkronos оценивают число пострадавших в 14 человек, эти СМИ также пишут о четырех пациентах в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240104/obrushenie-1919705972.html
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тоскана, в мире, италия
СМИ: около 50 человек пострадали при обрушении навеса в Тоскане
la Nazione: около 50 человек пострадали при обрушении навеса в Тоскане
РИМ, 13 янв — РИА Новости.
Около 50 человек получили травмы при обрушении потолка на свадьбе в итальянской Тоскане, сообщила
местная газета la Nazione.
Инцидент произошел на территории бывшего монастыря в районе города Пистойя, где традиционно проводятся свадебные церемонии.
По информации издания, на место прибыли семь машин скорой помощи. Как минимум пять человек получили серьезные травмы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу Пистойи, к приему пациентов подготовили больницы ближайших городов.
Информагентства Agi и Adnkronos оценивают число пострадавших в 14 человек, эти СМИ также пишут о четырех пациентах в тяжелом состоянии.
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