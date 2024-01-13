https://ria.ru/20240113/nato-1921122246.html
На Украине сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
На Украине сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 13.01.2024
На Украине сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Североатлантический альянс не вступит в прямое военное противостояние с Россией ради защиты интересов Украины, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:59
2024-01-13T10:59
2024-01-13T15:19
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс не вступит в прямое военное противостояние с Россией ради защиты интересов Украины, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да, это так"."НАТО готова воевать с Российской Федерацией? Нет", — поделился он своим мнением.Стариков отметил, что отдельные члены альянса не в состоянии воевать с Россией. Так, по его оценкам, Польша может делать только дерзкие выпады в сторону России, но не сражаться, Германия, Франция и Великобритания также не могут позволить себе начать военный конфликт. Стариков добавил, что США не будут ввязываться в военное противостояние с Россией из-за наличия у Москвы ядерного оружия."Они (США. — Прим. ред.) воевать сами не хотят, только через прокси", — подытожил он.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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Россия, Москва, Украина, Олег Стариков, Владимир Путин, НАТО, Служба безопасности Украины
На Украине сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Экс-полковник СБУ Стариков: НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины