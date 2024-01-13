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Разработчика вакцины "Спутник V" похоронили на Троекуровском кладбище
Разработчика вакцины "Спутник V" похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 13.01.2024
Разработчика вакцины "Спутник V" похоронили на Троекуровском кладбище
Одного из разработчиков вакцины "Спутник V" Бориса Народицкого похоронили в субботу на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:16
2024-01-13T17:16
2024-01-13T17:16
александр гинцбург
общество
вакцина "спутник v"
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920759065_0:0:1054:594_1920x0_80_0_0_f98112c878d481abc1972c1a7fdc103b.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Одного из разработчиков вакцины "Спутник V" Бориса Народицкого похоронили в субботу на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Бориса Савельевича похоронили на Троекуровском кладбище. Все очень достойно прошло",- сказал Гинцбург. Народицкий скончался в среду в Москве после тяжелой болезни на 83-м году жизни, прощание с ним прошло в траурном зале ЦКБ. В центре Гамалеи ученый работал с 2002 года. До самого последнего времени осуществлял научное руководство основными направлениями исследований лабораторий, использующих в своей работе аденовирусные векторы. Гинцбург ранее сообщал РИА Новости, что для него это огромная потеря, так как сам он всегда советовался с Народицким по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гинцбург, общество, вакцина "спутник v", нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
Александр Гинцбург, Общество, Вакцина "Спутник V", НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
Разработчика вакцины "Спутник V" похоронили на Троекуровском кладбище
Создателя вакцины "Спутник V" Народицкого похоронили на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Одного из разработчиков вакцины "Спутник V" Бориса Народицкого похоронили в субботу на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«
"Бориса Савельевича похоронили на Троекуровском кладбище. Все очень достойно прошло",- сказал Гинцбург.
Народицкий скончался в среду в Москве после тяжелой болезни на 83-м году жизни, прощание с ним прошло в траурном зале ЦКБ.
В центре Гамалеи ученый работал с 2002 года. До самого последнего времени осуществлял научное руководство основными направлениями исследований лабораторий, использующих в своей работе аденовирусные векторы.
Гинцбург ранее сообщал РИА Новости, что для него это огромная потеря, так как сам он всегда советовался с Народицким по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам.