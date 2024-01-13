https://ria.ru/20240113/naroditskiy-1921188090.html

Разработчика вакцины "Спутник V" похоронили на Троекуровском кладбище

Разработчика вакцины "Спутник V" похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 13.01.2024

Разработчика вакцины "Спутник V" похоронили на Троекуровском кладбище

Одного из разработчиков вакцины "Спутник V" Бориса Народицкого похоронили в субботу на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:16

2024-01-13T17:16

2024-01-13T17:16

александр гинцбург

общество

вакцина "спутник v"

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Одного из разработчиков вакцины "Спутник V" Бориса Народицкого похоронили в субботу на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Бориса Савельевича похоронили на Троекуровском кладбище. Все очень достойно прошло",- сказал Гинцбург. Народицкий скончался в среду в Москве после тяжелой болезни на 83-м году жизни, прощание с ним прошло в траурном зале ЦКБ. В центре Гамалеи ученый работал с 2002 года. До самого последнего времени осуществлял научное руководство основными направлениями исследований лабораторий, использующих в своей работе аденовирусные векторы. Гинцбург ранее сообщал РИА Новости, что для него это огромная потеря, так как сам он всегда советовался с Народицким по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам.

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр гинцбург, общество, вакцина "спутник v", нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)