https://ria.ru/20240113/murashko-1921192058.html

Мурашко оценил темпы насыщения новых регионов медицинскими специалистами

Мурашко оценил темпы насыщения новых регионов медицинскими специалистами - РИА Новости, 13.01.2024

Мурашко оценил темпы насыщения новых регионов медицинскими специалистами

В новые регионы РФ хорошими темпами приезжают новые медицинские специалисты и возвращаются старые, идет подготовка кадров в двух медицинских вузах Донецка и... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:49

2024-01-13T17:49

2024-01-13T17:49

общество

россия

донецк

луганск

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg

ДОНЕЦК, 13 янв – РИА Новости. В новые регионы РФ хорошими темпами приезжают новые медицинские специалисты и возвращаются старые, идет подготовка кадров в двух медицинских вузах Донецка и Луганска, рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе своего визита в ДНР. "Сегодня мы отмечаем, что, во-первых, приезжают новые специалисты, возвращаются на рабочие места ранее уехавшие по тем или иным причинам специалисты. Сегодня кадровое насыщение идёт хорошими темпами. Ну и на этот период, конечно же, мы привлекаем из других регионов специалистов, которые помогают нам оказывать помощь как на этапе скорой помощи, так и на стационарных отделениях", - заявил министр. Он добавил, что в новых регионах уже делают уникальные хирургические операции, так как помимо нового оборудования приезжают специалисты самого высокого уровня в области онкологических, офтальмологических, сердечно-сосудистых заболеваний. "Есть ещё одна такая тема, которая очень важна - это обучение медицинского персонала. Два вуза – Луганск и Донецк - влились в число федеральных институтов. И сегодня идёт подготовка с привлечением как лекторов из других наших образовательных учреждений, также и обмен студентами, практиками, то есть включение в общее информационное поле", - указал Мурашко. Министр отметил, что персонал в новых регионах абсолютно грамотный и квалифицированный, имеющий практические навыки, что способствует качественному освоению современных медицинских технологий и оборудования.

https://ria.ru/20240105/preparat-1919841731.html

россия

донецк

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, донецк, луганск, михаил мурашко