https://ria.ru/20240113/mumii-1921175174.html

В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска

В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска - РИА Новости, 13.01.2024

В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска

Национальный институт судебной медицины и криминалистики окончательно опроверг инопланетное происхождение мумий, найденных в пустыне Наска в 2023 году,... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:09

2024-01-13T16:09

2024-01-13T16:39

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Национальный институт судебной медицины и криминалистики окончательно опроверг инопланетное происхождение мумий, найденных в пустыне Наска в 2023 году, определив, что "гуманоиды" сделаны из останков животных и людей, заявил специалист института Флавио Эстрада Морено.В сентябре 2023 года журналист и "уфолог" Хайме Мауссан вновь представил в конгрессе Мексики "мумии двух гуманоидов", обнаруженных в Перу. По его словам, 60-сантиметровые тела возрастом около тысячи лет принадлежали инопланетянам.Во время конференции министерства культуры Перу в пятницу Морено сообщил о результатах анализа Национальным институтом судебной медицины и криминалистики мумий, которые ранее выдавались за инопланетных существ. Согласно Морено, мумии сделаны из останков людей и животных."Пальцы мумий собраны из человеческих костей. ... Они были представлены как останки инопланетного происхождения, что совершенно неверно", - заявил Морено.Как отметил ученый, было проведено рентгенологическое исследование мумий, которое показало, что голова одной из них соответствует черепу "млекопитающего", а кости - костям птиц."Они (кости мумий - ред.) напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно было найти на археологических кладбищах перуанских культур, как, например, культуры Наска (существовавшей до VI века нашей эры - ред.)", - заявил Морено.Комментируя наличие у одной из мумий объектов в форме яиц в области живота, ученый отметил, что на самом деле это были камни.В сентябре министр культуры Перу Лесли Уртеаги опровергла инопланетное происхождение мумий из Наска, заявив, что они были сделаны из костных останков доиспанского периода. По ее словам, было возбуждено уголовное дело о вывозе этих останков из страны.

https://ria.ru/20231120/mumii-1910686682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, перу, мексика