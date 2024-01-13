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В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска - РИА Новости, 13.01.2024
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16:09 13.01.2024 (обновлено: 16:39 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/mumii-1921175174.html
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска - РИА Новости, 13.01.2024
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска
Национальный институт судебной медицины и криминалистики окончательно опроверг инопланетное происхождение мумий, найденных в пустыне Наска в 2023 году,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:09
2024-01-13T16:39
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Национальный институт судебной медицины и криминалистики окончательно опроверг инопланетное происхождение мумий, найденных в пустыне Наска в 2023 году, определив, что "гуманоиды" сделаны из останков животных и людей, заявил специалист института Флавио Эстрада Морено.В сентябре 2023 года журналист и "уфолог" Хайме Мауссан вновь представил в конгрессе Мексики "мумии двух гуманоидов", обнаруженных в Перу. По его словам, 60-сантиметровые тела возрастом около тысячи лет принадлежали инопланетянам.Во время конференции министерства культуры Перу в пятницу Морено сообщил о результатах анализа Национальным институтом судебной медицины и криминалистики мумий, которые ранее выдавались за инопланетных существ. Согласно Морено, мумии сделаны из останков людей и животных."Пальцы мумий собраны из человеческих костей. ... Они были представлены как останки инопланетного происхождения, что совершенно неверно", - заявил Морено.Как отметил ученый, было проведено рентгенологическое исследование мумий, которое показало, что голова одной из них соответствует черепу "млекопитающего", а кости - костям птиц."Они (кости мумий - ред.) напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно было найти на археологических кладбищах перуанских культур, как, например, культуры Наска (существовавшей до VI века нашей эры - ред.)", - заявил Морено.Комментируя наличие у одной из мумий объектов в форме яиц в области живота, ученый отметил, что на самом деле это были камни.В сентябре министр культуры Перу Лесли Уртеаги опровергла инопланетное происхождение мумий из Наска, заявив, что они были сделаны из костных останков доиспанского периода. По ее словам, было возбуждено уголовное дело о вывозе этих останков из страны.
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в мире, перу, мексика
В мире, Перу, Мексика
В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска

Криминалисты: найденные в Перу мумии "гуманоидов" собраны из костей животных

© AFP 2024 / CRIS BOURONCLE"Мумии", найденные в пустыне Наска в Перу
Мумии, найденные в пустыне Наска в Перу - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AFP 2024 / CRIS BOURONCLE
"Мумии", найденные в пустыне Наска в Перу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Национальный институт судебной медицины и криминалистики окончательно опроверг инопланетное происхождение мумий, найденных в пустыне Наска в 2023 году, определив, что "гуманоиды" сделаны из останков животных и людей, заявил специалист института Флавио Эстрада Морено.
В сентябре 2023 года журналист и "уфолог" Хайме Мауссан вновь представил в конгрессе Мексики "мумии двух гуманоидов", обнаруженных в Перу. По его словам, 60-сантиметровые тела возрастом около тысячи лет принадлежали инопланетянам.
Во время конференции министерства культуры Перу в пятницу Морено сообщил о результатах анализа Национальным институтом судебной медицины и криминалистики мумий, которые ранее выдавались за инопланетных существ. Согласно Морено, мумии сделаны из останков людей и животных.
«
"Пальцы мумий собраны из человеческих костей. ... Они были представлены как останки инопланетного происхождения, что совершенно неверно", - заявил Морено.
Как отметил ученый, было проведено рентгенологическое исследование мумий, которое показало, что голова одной из них соответствует черепу "млекопитающего", а кости - костям птиц.
«
"Они (кости мумий - ред.) напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно было найти на археологических кладбищах перуанских культур, как, например, культуры Наска (существовавшей до VI века нашей эры - ред.)", - заявил Морено.
Комментируя наличие у одной из мумий объектов в форме яиц в области живота, ученый отметил, что на самом деле это были камни.
В сентябре министр культуры Перу Лесли Уртеаги опровергла инопланетное происхождение мумий из Наска, заявив, что они были сделаны из костных останков доиспанского периода. По ее словам, было возбуждено уголовное дело о вывозе этих останков из страны.
Одна из мумий, найденная при раскопках в Перу - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Археологи в Перу обнаружили пять мумий возрастом более тысячи лет
20 ноября 2023, 21:52
 
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