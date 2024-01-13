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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.01.2024
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21:35 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/morozy-1921213878.html
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.01.2024
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T21:35
2024-01-13T21:35
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение об очень низкой температуре в Москве действует с 23.00 13 января до 10.00 14 января. Также по Москве и области введен "желтый" уровень погодной опасности в связи с гололедицей, который действует до 12.00 15 января. Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого в ночь на воскресенье 30-градусного мороза.
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общество, москва, гидрометцентр
Общество, Москва, Гидрометцентр
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве из-за сильных морозов объявили оранжевый уровень погодной опасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАномальные морозы в Москве
Аномальные морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аномальные морозы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение об очень низкой температуре в Москве действует с 23.00 13 января до 10.00 14 января.
Также по Москве и области введен "желтый" уровень погодной опасности в связи с гололедицей, который действует до 12.00 15 января.
Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого в ночь на воскресенье 30-градусного мороза.
Вид на полную луну с Поклонной горы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Москвичей предупредили о 30-градусном морозе 13 января
Вчера, 00:08
 
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