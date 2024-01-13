https://ria.ru/20240113/morozy-1921213878.html

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.01.2024

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T21:35

2024-01-13T21:35

2024-01-13T21:35

общество

москва

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148522/86/1485228654_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_56ba94c350526ad85ddf95682b6c40c9.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение об очень низкой температуре в Москве действует с 23.00 13 января до 10.00 14 января. Также по Москве и области введен "желтый" уровень погодной опасности в связи с гололедицей, который действует до 12.00 15 января. Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого в ночь на воскресенье 30-градусного мороза.

https://ria.ru/20240113/moskva-1921075214.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, гидрометцентр