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СМИ: во Франции уничтожили 27 миллионов монет после решения Еврокомиссии - РИА Новости, 13.01.2024
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07:39 13.01.2024 (обновлено: 07:48 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/monety-1921100942.html
СМИ: во Франции уничтожили 27 миллионов монет после решения Еврокомиссии
СМИ: во Франции уничтожили 27 миллионов монет после решения Еврокомиссии - РИА Новости, 13.01.2024
СМИ: во Франции уничтожили 27 миллионов монет после решения Еврокомиссии
Парижский монетный двор был вынужден уничтожить 27 миллионов отчеканенных монет из-за того, что Еврокомиссия не утвердила их предварительно предложенный дизайн, РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T07:39
2024-01-13T07:48
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Парижский монетный двор был вынужден уничтожить 27 миллионов отчеканенных монет из-за того, что Еврокомиссия не утвердила их предварительно предложенный дизайн, пишет издание Lettre. "В преддверии визита министра экономики глава (Парижского монетного двора – ред.) поторопил работников отчеканить 27 миллионов монет номиналом 10,20 и 50 евроцентов с новым дизайном… за шесть дней до приема (министра экономики – ред.) Брюно Ле Мэра Евросоюз отказался утверждать новый дизайн монет… тонны евроцентов в итоге оказались уничтожены", - пишет издание. Как указывает издание, причиной отказа ЕС утверждать дизайн монет стало то, что звезды, символизирующие страны-члены ЕС, на монетах были плохо видны. Отмечается, что финансовые потери из-за поспешной чеканки монет могут составить от 700 тысяч до 1,2 миллиона евро. Сам глава Парижского монетного двора возлагает ответственность за ошибку на французское государство. В то же время в монетном дворе французской столицы заверяют, что все без исключения будут переработаны для производства новых монет. Объем по ошибке отчеканенных монет составляет лишь 2% от годового производства двора.
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евросоюз, в мире
Евросоюз, В мире
СМИ: во Франции уничтожили 27 миллионов монет после решения Еврокомиссии

Lettre: Франция уничтожила 27 миллионов монет из-за отказа ЕК утвердить дизайн

© РИА Новости / Владимир Добровольский, Даниил НизамутдиновМонеты евро Франции
Монеты евро Франции - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Владимир Добровольский, Даниил Низамутдинов
Монеты евро Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Парижский монетный двор был вынужден уничтожить 27 миллионов отчеканенных монет из-за того, что Еврокомиссия не утвердила их предварительно предложенный дизайн, пишет издание Lettre.
«
"В преддверии визита министра экономики глава (Парижского монетного двора – ред.) поторопил работников отчеканить 27 миллионов монет номиналом 10,20 и 50 евроцентов с новым дизайном… за шесть дней до приема (министра экономики – ред.) Брюно Ле Мэра Евросоюз отказался утверждать новый дизайн монет… тонны евроцентов в итоге оказались уничтожены", - пишет издание.
Как указывает издание, причиной отказа ЕС утверждать дизайн монет стало то, что звезды, символизирующие страны-члены ЕС, на монетах были плохо видны.
Отмечается, что финансовые потери из-за поспешной чеканки монет могут составить от 700 тысяч до 1,2 миллиона евро. Сам глава Парижского монетного двора возлагает ответственность за ошибку на французское государство.
В то же время в монетном дворе французской столицы заверяют, что все без исключения будут переработаны для производства новых монет. Объем по ошибке отчеканенных монет составляет лишь 2% от годового производства двора.
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