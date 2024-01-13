https://ria.ru/20240113/monety-1921100942.html
СМИ: во Франции уничтожили 27 миллионов монет после решения Еврокомиссии
СМИ: во Франции уничтожили 27 миллионов монет после решения Еврокомиссии - РИА Новости, 13.01.2024
СМИ: во Франции уничтожили 27 миллионов монет после решения Еврокомиссии
Парижский монетный двор был вынужден уничтожить 27 миллионов отчеканенных монет из-за того, что Еврокомиссия не утвердила их предварительно предложенный дизайн, РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T07:39
2024-01-13T07:39
2024-01-13T07:48
евросоюз
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Парижский монетный двор был вынужден уничтожить 27 миллионов отчеканенных монет из-за того, что Еврокомиссия не утвердила их предварительно предложенный дизайн, пишет издание Lettre. "В преддверии визита министра экономики глава (Парижского монетного двора – ред.) поторопил работников отчеканить 27 миллионов монет номиналом 10,20 и 50 евроцентов с новым дизайном… за шесть дней до приема (министра экономики – ред.) Брюно Ле Мэра Евросоюз отказался утверждать новый дизайн монет… тонны евроцентов в итоге оказались уничтожены", - пишет издание. Как указывает издание, причиной отказа ЕС утверждать дизайн монет стало то, что звезды, символизирующие страны-члены ЕС, на монетах были плохо видны. Отмечается, что финансовые потери из-за поспешной чеканки монет могут составить от 700 тысяч до 1,2 миллиона евро. Сам глава Парижского монетного двора возлагает ответственность за ошибку на французское государство. В то же время в монетном дворе французской столицы заверяют, что все без исключения будут переработаны для производства новых монет. Объем по ошибке отчеканенных монет составляет лишь 2% от годового производства двора.
https://ria.ru/20230907/moneta-1894826151.html
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евросоюз, в мире
СМИ: во Франции уничтожили 27 миллионов монет после решения Еврокомиссии
Lettre: Франция уничтожила 27 миллионов монет из-за отказа ЕК утвердить дизайн