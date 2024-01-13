https://ria.ru/20240113/miting-1921204417.html

Участники митинга в Будапеште требуют повысить зарплаты учителям

Участники митинга в Будапеште требуют повысить зарплаты учителям - РИА Новости, 13.01.2024

Участники митинга в Будапеште требуют повысить зарплаты учителям

Организованный неправительственными организациями митинг с требованием повысить зарплаты учителям проходит в субботу у здания МВД в центре Будапешта, передаёт... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T19:47

2024-01-13T19:47

2024-01-13T19:54

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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Организованный неправительственными организациями митинг с требованием повысить зарплаты учителям проходит в субботу у здания МВД в центре Будапешта, передаёт корреспондент РИА Новости. Власти Венгрии ранее заявляли, что планируют в 2024 году повысить зарплаты педагогов на 32%. Организаторы субботней акции - объединения "Демократический профсоюз учителей" и "Единый фронт студентов" - в анонсе указали на свои опасения, что обещанное повышение зарплат окажется "очковтирательством", и призвали сторонников "защитить" рост учительского заработка. В субботу перед зданием МВД на берегу Дуная собрались порядка 250 протестующих, которые держат в руках плакаты с требованием повышения учительских зарплат и картонные фигуры главы МВД Шандора Пинтера, передает корреспондент РИА Новости. Годом ранее МВД, которое в Венгрии занимается вопросами образования, заявило, что в 2023 году повышение зарплаты учителям составит 10% вместо запланированного 21% из-за того, что страны ЕС заморозили для Будапешта доступ к части средств из европейских фондов. Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, среди стран, входящих в нее, ниже, чем в Венгрии, зарплаты учителей в период с 2005 по 2020 годы были только в Словакии. В Венгрии самый низкий показатель зарплат учителей относительно средней зарплаты выпускников высших учебных заведений - 60%. Как следствие, доля учителей до 30 лет в Венгрии одна из самых низких в Европе и составляет менее 5%, а средний возраст учителей - 53 года, сообщает портал Telex. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в октябре 2022 года сообщал, что зарплаты учителям будут повышаться ближайшие три года на 20-30%, в результате к 2025 году они смогут достичь 80% от средней зарплаты выпускников. Этот план, по его словам, удастся реализовать, если Венгрия получит доступ к полагающимся ей средствам из фондов ЕС. Гуйяш подчеркивал, что повышение учительских зарплат является запланированной мерой и не связано с участившимися осенью 2022 года протестами.

https://ria.ru/20221230/zarplaty-1842554769.html

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"Протест учеников" в Будапеште против низких зарплат учителей Третий за месяц и четвертый с начала учебного года "протест учеников" против низких зарплат учителей проходит в Будапеште 2024-01-13T19:47 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, евросоюз, будапешт, словакия