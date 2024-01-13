https://ria.ru/20240113/miting-1921204417.html
Участники митинга в Будапеште требуют повысить зарплаты учителям
Участники митинга в Будапеште требуют повысить зарплаты учителям - РИА Новости, 13.01.2024
Участники митинга в Будапеште требуют повысить зарплаты учителям
Организованный неправительственными организациями митинг с требованием повысить зарплаты учителям проходит в субботу у здания МВД в центре Будапешта, передаёт... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T19:47
2024-01-13T19:47
2024-01-13T19:54
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венгрия
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будапешт
словакия
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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Организованный неправительственными организациями митинг с требованием повысить зарплаты учителям проходит в субботу у здания МВД в центре Будапешта, передаёт корреспондент РИА Новости. Власти Венгрии ранее заявляли, что планируют в 2024 году повысить зарплаты педагогов на 32%. Организаторы субботней акции - объединения "Демократический профсоюз учителей" и "Единый фронт студентов" - в анонсе указали на свои опасения, что обещанное повышение зарплат окажется "очковтирательством", и призвали сторонников "защитить" рост учительского заработка. В субботу перед зданием МВД на берегу Дуная собрались порядка 250 протестующих, которые держат в руках плакаты с требованием повышения учительских зарплат и картонные фигуры главы МВД Шандора Пинтера, передает корреспондент РИА Новости. Годом ранее МВД, которое в Венгрии занимается вопросами образования, заявило, что в 2023 году повышение зарплаты учителям составит 10% вместо запланированного 21% из-за того, что страны ЕС заморозили для Будапешта доступ к части средств из европейских фондов. Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, среди стран, входящих в нее, ниже, чем в Венгрии, зарплаты учителей в период с 2005 по 2020 годы были только в Словакии. В Венгрии самый низкий показатель зарплат учителей относительно средней зарплаты выпускников высших учебных заведений - 60%. Как следствие, доля учителей до 30 лет в Венгрии одна из самых низких в Европе и составляет менее 5%, а средний возраст учителей - 53 года, сообщает портал Telex. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в октябре 2022 года сообщал, что зарплаты учителям будут повышаться ближайшие три года на 20-30%, в результате к 2025 году они смогут достичь 80% от средней зарплаты выпускников. Этот план, по его словам, удастся реализовать, если Венгрия получит доступ к полагающимся ей средствам из фондов ЕС. Гуйяш подчеркивал, что повышение учительских зарплат является запланированной мерой и не связано с участившимися осенью 2022 года протестами.
https://ria.ru/20221230/zarplaty-1842554769.html
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7 495 645-6601
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"Протест учеников" в Будапеште против низких зарплат учителей
Третий за месяц и четвертый с начала учебного года "протест учеников" против низких зарплат учителей проходит в Будапеште
2024-01-13T19:47
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, евросоюз, будапешт, словакия
В мире, Венгрия, Евросоюз, Будапешт, Словакия
Участники митинга в Будапеште требуют повысить зарплаты учителям
В Будапеште проходит акция протеста с требованием повысить зарплаты учителям
БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Организованный неправительственными организациями митинг с требованием повысить зарплаты учителям проходит в субботу у здания МВД в центре Будапешта, передаёт корреспондент РИА Новости.
Власти Венгрии ранее заявляли, что планируют в 2024 году повысить зарплаты педагогов на 32%. Организаторы субботней акции - объединения "Демократический профсоюз учителей" и "Единый фронт студентов" - в анонсе указали на свои опасения, что обещанное повышение зарплат окажется "очковтирательством", и призвали сторонников "защитить" рост учительского заработка.
В субботу перед зданием МВД на берегу Дуная собрались порядка 250 протестующих, которые держат в руках плакаты с требованием повышения учительских зарплат и картонные фигуры главы МВД Шандора Пинтера, передает корреспондент РИА Новости.
Годом ранее МВД, которое в Венгрии
занимается вопросами образования, заявило, что в 2023 году повышение зарплаты учителям составит 10% вместо запланированного 21% из-за того, что страны ЕС
заморозили для Будапешта доступ к части средств из европейских фондов.
Власти Венгрии повысят зарплаты учителям не на 21 процент, а на десять
Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, среди стран, входящих в нее, ниже, чем в Венгрии, зарплаты учителей в период с 2005 по 2020 годы были только в Словакии
. В Венгрии самый низкий показатель зарплат учителей относительно средней зарплаты выпускников высших учебных заведений - 60%. Как следствие, доля учителей до 30 лет в Венгрии одна из самых низких в Европе
и составляет менее 5%, а средний возраст учителей - 53 года, сообщает портал Telex.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в октябре 2022 года сообщал, что зарплаты учителям будут повышаться ближайшие три года на 20-30%, в результате к 2025 году они смогут достичь 80% от средней зарплаты выпускников. Этот план, по его словам, удастся реализовать, если Венгрия получит доступ к полагающимся ей средствам из фондов ЕС. Гуйяш подчеркивал, что повышение учительских зарплат является запланированной мерой и не связано с участившимися осенью 2022 года протестами.