https://ria.ru/20240113/minometchiki-1921092736.html
Расчеты минометов поразили разгружавшую боеприпасы группу ВСУ
Расчеты минометов поразили разгружавшую боеприпасы группу ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
Расчеты минометов поразили разгружавшую боеприпасы группу ВСУ
Минометчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении, поразив группу украинских военных, разгружающих боеприпасы на своих... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T04:04
2024-01-13T04:04
2024-01-13T04:05
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ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Минометчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении, поразив группу украинских военных, разгружающих боеприпасы на своих позициях, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 120-миллиметровых минометов 2Б11 мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении. В ходе ведения разведывательно-поисковых действий расчеты беспилотных летательных аппаратов выявили движение колонны бронетехники ВСУ в направлении своих позиций", - сообщили в Минобороны. В МО РФ добавили, что после оперативной передачи координат по месту высадки украинских военных незамедлительно был открыт минометный огонь. "Движение боевиков ВСУ заметили наши разведчики. Парни дежурят днем и ночью. Возле "опорника" ВСУ группа военнослужащих разгружала боекомплект. С двух минометов отработали не больше 15 мин и накрыли весь квадрат. На видео с БПЛА было видно, что горит боекомплект, боевики разбегаются, бросают ящики", - пояснил старший офицер батареи с позывным "Берёза".
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Расчеты минометов поразили разгружавшую боеприпасы группу ВСУ
Минометы группировки войск "Запад" поразили разгружавших боеприпасы бойцов ВСУ
ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Минометчики группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении, поразив группу украинских военных, разгружающих боеприпасы на своих позициях, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Расчеты 120-миллиметровых минометов 2Б11 мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении. В ходе ведения разведывательно-поисковых действий расчеты беспилотных летательных аппаратов выявили движение колонны бронетехники ВСУ в направлении своих позиций", - сообщили в Минобороны.
В МО РФ добавили, что после оперативной передачи координат по месту высадки украинских военных незамедлительно был открыт минометный огонь.
"Движение боевиков ВСУ заметили наши разведчики. Парни дежурят днем и ночью. Возле "опорника" ВСУ группа военнослужащих разгружала боекомплект. С двух минометов отработали не больше 15 мин и накрыли весь квадрат. На видео с БПЛА было видно, что горит боекомплект, боевики разбегаются, бросают ящики", - пояснил старший офицер батареи с позывным "Берёза".
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