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В Подмосковье обновился температурный минимум зимы - РИА Новости, 13.01.2024
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11:14 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/minimum-1921124476.html
В Подмосковье обновился температурный минимум зимы
В Подмосковье обновился температурный минимум зимы - РИА Новости, 13.01.2024
В Подмосковье обновился температурный минимум зимы
Минувшей ночью в Подмосковье обновился температурный минимум зимы, самой холодной точкой стал Клин, там температура опустилась до минус 32,7 градуса, что на 0,2 РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:14
2024-01-13T11:14
погода
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минувшей ночью в Подмосковье обновился температурный минимум зимы, самой холодной точкой стал Клин, там температура опустилась до минус 32,7 градуса, что на 0,2 градуса ниже, чем было 5 января, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Подмосковье обновило минимум зимы. Минувшей ночью на территории Московской области зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала нынешней зимы. В Клину минимум составил минус 32,7 градуса, это на 0,2 градуса ниже, чем было там же 5 января", - написал Леус. Синоптик отметил, что ниже 30-градусной отметки опускались столбики термометров в Мелихово (минус 30,4 градуса) и в Ново-Иерусалиме (минус 30,9 градуса). Столько же (минус 30,9 градуса) показывали термометры в Михайловском в Новой Москве. "На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура минувшей ночи составила минус 24,2 градуса. На других метеостанциях мегаполиса температура менялась от минус 19,6 градуса на Балчуге до минус 28,1 градуса в Бутово. Примерно такой же морозной ожидается в регионе и предстоящая ночь", - добавил Леус.
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погода, московская область (подмосковье), михаил леус
Погода, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
В Подмосковье обновился температурный минимум зимы

Ночью в Подмосковье обновился температурный минимум зимы, минус 32,7 градуса

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗима в России
Зима в России - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минувшей ночью в Подмосковье обновился температурный минимум зимы, самой холодной точкой стал Клин, там температура опустилась до минус 32,7 градуса, что на 0,2 градуса ниже, чем было 5 января, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Подмосковье обновило минимум зимы. Минувшей ночью на территории Московской области зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала нынешней зимы. В Клину минимум составил минус 32,7 градуса, это на 0,2 градуса ниже, чем было там же 5 января", - написал Леус.
Синоптик отметил, что ниже 30-градусной отметки опускались столбики термометров в Мелихово (минус 30,4 градуса) и в Ново-Иерусалиме (минус 30,9 градуса). Столько же (минус 30,9 градуса) показывали термометры в Михайловском в Новой Москве.
"На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура минувшей ночи составила минус 24,2 градуса. На других метеостанциях мегаполиса температура менялась от минус 19,6 градуса на Балчуге до минус 28,1 градуса в Бутово. Примерно такой же морозной ожидается в регионе и предстоящая ночь", - добавил Леус.
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