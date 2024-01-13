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Шувалов исполнил желание мальчика познакомиться с профессией архитектора
Шувалов исполнил желание мальчика познакомиться с профессией архитектора - РИА Новости, 13.01.2024
Шувалов исполнил желание мальчика познакомиться с профессией архитектора
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в рамках всероссийской акции "Елка желаний" в канун старого Нового года исполнил желание девятилетнего Димы Фролова —... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:32
2024-01-13T13:32
2024-01-13T15:26
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в рамках всероссийской акции "Елка желаний" в канун старого Нового года исполнил желание девятилетнего Димы Фролова — познакомиться с профессией архитектора, сообщила пресс-служба госкорпорации. Мальчик, который любит собирать разные модели, строить дома и города из конструктора, встретился с Шуваловым и рассказал, почему ему нравится профессия архитектора. После этого Дима посетил музей имени выдающегося архитектора Алексея Щусева. Также представление о профессии школьник получил на настоящем объекте: он побывал на одном из строящихся при поддержке госкорпорации жилых комплексов на севере Москвы. "Дима Фролов — одаренный, многогранный парень: он любознателен, хорошо учится, занимается физкультурой и нашел для себя сразу несколько увлечений. Сегодня государством и предпринимателями очень многое делается для поддержки детей. В частном порядке я поддерживаю ряд инициатив, направленных на сохранение нашего уникального культурного наследия, убежден, что эти проекты позволят открыть для нас новые имена талантливых молодых россиян", — рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Игорь Шувалов исполнил мечту мальчика Димы в рамках акции "Елка желаний"
Игорь Шувалов принял участие в акции "Елка желаний"
2024-01-13T13:32
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PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, россия, игорь шувалов, алексей щусев
Общество, Москва, Россия, Игорь Шувалов, Алексей Щусев
Шувалов исполнил желание мальчика познакомиться с профессией архитектора
Шувалов исполнил мечту мальчика на "Елке желаний" в канун старого Нового года
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в рамках всероссийской акции "Елка желаний" в канун старого Нового года исполнил желание девятилетнего Димы Фролова — познакомиться с профессией архитектора, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Мальчик, который любит собирать разные модели, строить дома и города из конструктора, встретился с Шуваловым и рассказал, почему ему нравится профессия архитектора.
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После этого Дима посетил музей имени выдающегося архитектора Алексея Щусева
. Также представление о профессии школьник получил на настоящем объекте: он побывал на одном из строящихся при поддержке госкорпорации жилых комплексов на севере Москвы
.
"Дима Фролов — одаренный, многогранный парень: он любознателен, хорошо учится, занимается физкультурой и нашел для себя сразу несколько увлечений. Сегодня государством и предпринимателями очень многое делается для поддержки детей. В частном порядке я поддерживаю ряд инициатив, направленных на сохранение нашего уникального культурного наследия, убежден, что эти проекты позволят открыть для нас новые имена талантливых молодых россиян", — рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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