https://ria.ru/20240113/mechta-1921151956.html

Шувалов исполнил желание мальчика познакомиться с профессией архитектора

Шувалов исполнил желание мальчика познакомиться с профессией архитектора - РИА Новости, 13.01.2024

Шувалов исполнил желание мальчика познакомиться с профессией архитектора

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в рамках всероссийской акции "Елка желаний" в канун старого Нового года исполнил желание девятилетнего Димы Фролова —... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:32

2024-01-13T13:32

2024-01-13T15:26

общество

москва

россия

игорь шувалов

алексей щусев

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в рамках всероссийской акции "Елка желаний" в канун старого Нового года исполнил желание девятилетнего Димы Фролова — познакомиться с профессией архитектора, сообщила пресс-служба госкорпорации. Мальчик, который любит собирать разные модели, строить дома и города из конструктора, встретился с Шуваловым и рассказал, почему ему нравится профессия архитектора. После этого Дима посетил музей имени выдающегося архитектора Алексея Щусева. Также представление о профессии школьник получил на настоящем объекте: он побывал на одном из строящихся при поддержке госкорпорации жилых комплексов на севере Москвы. "Дима Фролов — одаренный, многогранный парень: он любознателен, хорошо учится, занимается физкультурой и нашел для себя сразу несколько увлечений. Сегодня государством и предпринимателями очень многое делается для поддержки детей. В частном порядке я поддерживаю ряд инициатив, направленных на сохранение нашего уникального культурного наследия, убежден, что эти проекты позволят открыть для нас новые имена талантливых молодых россиян", — рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20240113/shoygu-1921126817.html

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Игорь Шувалов исполнил мечту мальчика Димы в рамках акции "Елка желаний" Игорь Шувалов принял участие в акции "Елка желаний" 2024-01-13T13:32 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, игорь шувалов, алексей щусев