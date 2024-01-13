https://ria.ru/20240113/makeevka-1921177038.html

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 13.01.2024

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска в 14.00 в субботу обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив одну ракету, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:21

2024-01-13T16:21

2024-01-13T16:21

макеевка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 в субботу обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив одну ракету, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.00 - населенный пункт Новоселовка Первая - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении. О типе РСЗО и последствиях обстрела пока не сообщается. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240112/obstrel-1920941831.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия