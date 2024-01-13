https://ria.ru/20240113/makeevka-1921177038.html
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 13.01.2024
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска в 14.00 в субботу обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив одну ракету, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:21
2024-01-13T16:21
2024-01-13T16:21
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 в субботу обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив одну ракету, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.00 - населенный пункт Новоселовка Первая - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении. О типе РСЗО и последствиях обстрела пока не сообщается. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240112/obstrel-1920941831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив одну ракету