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Госдеп США подтвердил гибель американца Лиры в украинской тюрьме - РИА Новости, 13.01.2024
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01:00 13.01.2024 (обновлено: 01:21 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/lira-1921079116.html
Госдеп США подтвердил гибель американца Лиры в украинской тюрьме
Госдеп США подтвердил гибель американца Лиры в украинской тюрьме - РИА Новости, 13.01.2024
Госдеп США подтвердил гибель американца Лиры в украинской тюрьме
Госдеп США подтвердил гибель в украинской тюрьме американца Гонсало Лиры. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:00
2024-01-13T01:21
сша
государственный департамент сша
в мире
джо байден
такер карлсон
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Госдеп США подтвердил гибель в украинской тюрьме американца Гонсало Лиры.&quot;Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине&quot;, - сообщили РИА Новости в ведомстве на просьбу прокомментировать публикации о смерти блогера.В ведомстве отказались предоставить дополнительную информацию, сославшись на необходимость уважать интересы семьи погибшего.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил со ссылкой на Гонсало Лира-старшего, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена". Он обвинил Белый дом в попустительстве, что привело к "заключению и пыткам" Лиры.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал смерть Лиры отвратительным преступлением.
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сша, государственный департамент сша, в мире, джо байден, такер карлсон, владимир зеленский
США, Государственный департамент США, В мире, Джо Байден, Такер Карлсон, Владимир Зеленский
Госдеп США подтвердил гибель американца Лиры в украинской тюрьме

Госдеп США подтвердил РИА Новости гибель американца Лиры в украинской тюрьме

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Госдеп США подтвердил гибель в украинской тюрьме американца Гонсало Лиры.
«

"Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине", - сообщили РИА Новости в ведомстве на просьбу прокомментировать публикации о смерти блогера.

В ведомстве отказались предоставить дополнительную информацию, сославшись на необходимость уважать интересы семьи погибшего.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил со ссылкой на Гонсало Лира-старшего, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена". Он обвинил Белый дом в попустительстве, что привело к "заключению и пыткам" Лиры.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал смерть Лиры отвратительным преступлением.
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Постпредство России при ООН прокомментировало гибель американца Лиры
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СШАГосударственный департамент СШАВ миреДжо БайденТакер КарлсонВладимир Зеленский
 
 
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