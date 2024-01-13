https://ria.ru/20240113/lira-1921079116.html
Госдеп США подтвердил гибель американца Лиры в украинской тюрьме
Госдеп США подтвердил гибель американца Лиры в украинской тюрьме - РИА Новости, 13.01.2024
Госдеп США подтвердил гибель американца Лиры в украинской тюрьме
Госдеп США подтвердил гибель в украинской тюрьме американца Гонсало Лиры. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:00
2024-01-13T01:00
2024-01-13T01:21
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Госдеп США подтвердил гибель в украинской тюрьме американца Гонсало Лиры."Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине", - сообщили РИА Новости в ведомстве на просьбу прокомментировать публикации о смерти блогера.В ведомстве отказались предоставить дополнительную информацию, сославшись на необходимость уважать интересы семьи погибшего.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил со ссылкой на Гонсало Лира-старшего, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена". Он обвинил Белый дом в попустительстве, что привело к "заключению и пыткам" Лиры.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал смерть Лиры отвратительным преступлением.
https://ria.ru/20240113/amerikanets-1921074261.html
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Госдеп США подтвердил гибель американца Лиры в украинской тюрьме
Госдеп США подтвердил РИА Новости гибель американца Лиры в украинской тюрьме