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Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области - РИА Новости, 13.01.2024
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12:08 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/lekarstva-1921133628.html
Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области
Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области - РИА Новости, 13.01.2024
Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области
Льготное лекарственное обеспечение в Запорожской области обеспечено, как и в других регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:08
2024-01-13T12:08
общество
запорожская область
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Льготное лекарственное обеспечение в Запорожской области обеспечено, как и в других регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую область. "Лекарственное обеспечение — это ключевая составляющая по ведению пациентов с хроническими заболеваниями. Поэтому в Запорожской области равный доступ обеспечен, как и для всех других субъектов Российской Федерации, пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение к медикаментозной терапии. Это и пациенты, ранее перенесшие инсульт, инфаркт", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России. Министр отметил, что на протяжении двух лет после сосудистой катастрофы пациенты получают бесплатные лекарственные препараты. Это позволяет значительно снизить количество повторных инфарктов и инсультов и сохранить миллионы жизней, уточнил он.
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общество, запорожская область, россия, михаил мурашко
Общество, Запорожская область, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области

Мурашко: льготные лекарства в Запорожской области доступны

© РИА Новости / Александр КряжевЖенщина покупает лекарственные препараты в аптеке
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Льготное лекарственное обеспечение в Запорожской области обеспечено, как и в других регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую область.
"Лекарственное обеспечение — это ключевая составляющая по ведению пациентов с хроническими заболеваниями. Поэтому в Запорожской области равный доступ обеспечен, как и для всех других субъектов Российской Федерации, пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение к медикаментозной терапии. Это и пациенты, ранее перенесшие инсульт, инфаркт", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России.
Министр отметил, что на протяжении двух лет после сосудистой катастрофы пациенты получают бесплатные лекарственные препараты. Это позволяет значительно снизить количество повторных инфарктов и инсультов и сохранить миллионы жизней, уточнил он.
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ОбществоЗапорожская областьРоссияМихаил Мурашко
 
 
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