https://ria.ru/20240113/lekarstva-1921133628.html

Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области

Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области - РИА Новости, 13.01.2024

Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области

Льготное лекарственное обеспечение в Запорожской области обеспечено, как и в других регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:08

2024-01-13T12:08

2024-01-13T12:08

общество

запорожская область

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Льготное лекарственное обеспечение в Запорожской области обеспечено, как и в других регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую область. "Лекарственное обеспечение — это ключевая составляющая по ведению пациентов с хроническими заболеваниями. Поэтому в Запорожской области равный доступ обеспечен, как и для всех других субъектов Российской Федерации, пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение к медикаментозной терапии. Это и пациенты, ранее перенесшие инсульт, инфаркт", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России. Министр отметил, что на протяжении двух лет после сосудистой катастрофы пациенты получают бесплатные лекарственные препараты. Это позволяет значительно снизить количество повторных инфарктов и инсультов и сохранить миллионы жизней, уточнил он.

https://ria.ru/20240110/putin-1920510580.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

общество, запорожская область, россия, михаил мурашко