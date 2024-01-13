https://ria.ru/20240113/lekarstva-1921133628.html
Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области
Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области - РИА Новости, 13.01.2024
Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области
Льготное лекарственное обеспечение в Запорожской области обеспечено, как и в других регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:08
2024-01-13T12:08
2024-01-13T12:08
общество
запорожская область
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Льготное лекарственное обеспечение в Запорожской области обеспечено, как и в других регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую область. "Лекарственное обеспечение — это ключевая составляющая по ведению пациентов с хроническими заболеваниями. Поэтому в Запорожской области равный доступ обеспечен, как и для всех других субъектов Российской Федерации, пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение к медикаментозной терапии. Это и пациенты, ранее перенесшие инсульт, инфаркт", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России. Министр отметил, что на протяжении двух лет после сосудистой катастрофы пациенты получают бесплатные лекарственные препараты. Это позволяет значительно снизить количество повторных инфарктов и инсультов и сохранить миллионы жизней, уточнил он.
https://ria.ru/20240110/putin-1920510580.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, россия, михаил мурашко
Общество, Запорожская область, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о ситуации с льготными лекарствами в Запорожской области
Мурашко: льготные лекарства в Запорожской области доступны
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Льготное лекарственное обеспечение в Запорожской области обеспечено, как и в других регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко
посетил с рабочим визитом Запорожскую область.
"Лекарственное обеспечение — это ключевая составляющая по ведению пациентов с хроническими заболеваниями. Поэтому в Запорожской области равный доступ обеспечен, как и для всех других субъектов Российской Федерации, пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение к медикаментозной терапии. Это и пациенты, ранее перенесшие инсульт, инфаркт", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России.
Министр отметил, что на протяжении двух лет после сосудистой катастрофы пациенты получают бесплатные лекарственные препараты. Это позволяет значительно снизить количество повторных инфарктов и инсультов и сохранить миллионы жизней, уточнил он.
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