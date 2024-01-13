https://ria.ru/20240113/latviya-1921186765.html

МИД пообещал помощь всем гражданам, которых Латвия решит депортировать

МИД пообещал помощь всем гражданам, которых Латвия решит депортировать - РИА Новости, 13.01.2024

МИД пообещал помощь всем гражданам, которых Латвия решит депортировать

Россия поможет всем гражданам, которых Латвия решит депортировать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:11

2024-01-13T17:11

2024-01-13T18:11

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия поможет всем гражданам, которых Латвия решит депортировать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Им будет предоставлена вся необходимая помощь", — подчеркнула она.Так представитель ведомства прокомментировала депортацию из прибалтийской республики российского военного пенсионера Бориса Каткова. Захарова указала на недопустимость таких шагов Риги."Убеждены, что такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии", — отметила она.По ее словам, решение Риги — абсолютно циничное и грубо нарушает принцип "неразделения" семьи — в Латвии у Каткова остались супруга, дети и внуки, а также положения межправительственного соглашения двух стран по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года.По решению МВД постсоветской республики, пожилого человека признали угрозой национальной безопасности и "приговорили" к выдворению из Латвии с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера.Каткова в Псковской области прямо на границе встретили представители местных властей. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, ему окажут всю необходимую помощь. Сам мужчина решил дальше направиться в Калининград, откуда он родом.В начале января Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освободили лиц моложе 15 и старше 75 лет.Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан России сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.Как отмечала Захарова в конце декабря, Москва подготовит места для размещения соотечественников и проработает вопросы их трудоустройства. Она назвала планы Латвии абсолютно дискриминационными, при этом подчеркнув, что Россия "своих не бросает".

https://ria.ru/20231224/mid-1917727070.html

https://ria.ru/20231204/skandal-1913645327.html

https://ria.ru/20231204/vydavlivanie-1913590522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, латвия, россия, в мире