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Кулеба обсудил с главой МИД Франции путь Украины в ЕС и поставки оружия - РИА Новости, 13.01.2024
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15:51 13.01.2024 (обновлено: 16:42 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/kuleba-1921172195.html
Кулеба обсудил с главой МИД Франции путь Украины в ЕС и поставки оружия
Кулеба обсудил с главой МИД Франции путь Украины в ЕС и поставки оружия - РИА Новости, 13.01.2024
Кулеба обсудил с главой МИД Франции путь Украины в ЕС и поставки оружия
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Стефаном Сежурне обсудил шаги Украины на пути в... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:51
2024-01-13T16:42
украина
россия
франция
дмитрий кулеба
евросоюз
стефан сежурне
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сергей лавров
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Стефаном Сежурне обсудил шаги Украины на пути в ЕС, поставки оружия ВСУ и оборонное сотрудничество между странами. "Мы договорились, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", - заявил Кулеба во время выступления на пресс-конференции, транслировавшейся в аккаунте украинского МИД в Facebook*.Стороны обсудили поставки систем и ракет для защиты неба и оборонное сотрудничество. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html
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украина, россия, франция, дмитрий кулеба, евросоюз, стефан сежурне, нато, сергей лавров
Украина, Россия, Франция, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Стефан Сежурне, НАТО, Сергей Лавров
Кулеба обсудил с главой МИД Франции путь Украины в ЕС и поставки оружия

Кулеба обсудил с главой МИД Франции Сежурне путь Украины в ЕС и поставки оружия

© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVМинистр иностранных дел Франции и Европы Стефан Сежурне и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции Киеве. 13 января 2024
Министр иностранных дел Франции и Европы Стефан Сежурне и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции Киеве. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
Министр иностранных дел Франции и Европы Стефан Сежурне и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции Киеве. 13 января 2024
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Стефаном Сежурне обсудил шаги Украины на пути в ЕС, поставки оружия ВСУ и оборонное сотрудничество между странами.
"Мы договорились, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", - заявил Кулеба во время выступления на пресс-конференции, транслировавшейся в аккаунте украинского МИД в Facebook*.
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Стороны обсудили поставки систем и ракет для защиты неба и оборонное сотрудничество.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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УкраинаРоссияФранцияДмитрий КулебаЕвросоюзСтефан СежурнеНАТОСергей Лавров
 
 
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