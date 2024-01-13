https://ria.ru/20240113/kuleba-1921172195.html

Кулеба обсудил с главой МИД Франции путь Украины в ЕС и поставки оружия

Кулеба обсудил с главой МИД Франции путь Украины в ЕС и поставки оружия - РИА Новости, 13.01.2024

Кулеба обсудил с главой МИД Франции путь Украины в ЕС и поставки оружия

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Стефаном Сежурне обсудил шаги Украины на пути в... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:51

2024-01-13T15:51

2024-01-13T16:42

украина

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дмитрий кулеба

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стефан сежурне

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Стефаном Сежурне обсудил шаги Украины на пути в ЕС, поставки оружия ВСУ и оборонное сотрудничество между странами. "Мы договорились, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", - заявил Кулеба во время выступления на пресс-конференции, транслировавшейся в аккаунте украинского МИД в Facebook*.Стороны обсудили поставки систем и ракет для защиты неба и оборонное сотрудничество. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920122696.html

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украина, россия, франция, дмитрий кулеба, евросоюз, стефан сежурне, нато, сергей лавров