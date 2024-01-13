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Ефимов: продлен срок подачи заявок для участия в торгах на КРТ двух промзон - РИА Новости, 13.01.2024
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12:07 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/krt-1921028606.html
Ефимов: продлен срок подачи заявок для участия в торгах на КРТ двух промзон
Ефимов: продлен срок подачи заявок для участия в торгах на КРТ двух промзон - РИА Новости, 13.01.2024
Ефимов: продлен срок подачи заявок для участия в торгах на КРТ двух промзон
На территории столицы продлили прием подачи заявок для участия в аукционах на право заключения договоров о комплексном развитии двух участков бывших промзон,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:07
2024-01-13T12:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. На территории столицы продлили прием подачи заявок для участия в аукционах на право заключения договоров о комплексном развитии двух участков бывших промзон, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Вице-мэр уточнил, что речь идет об участках "Медведково" и "Малино". Их площадь составляет более 44 гектаров."Окончание приема заявок на право реорганизации участков бывшей промзоны "Медведково" назначено на 22 февраля, а участка бывшей промзоны "Малино" – на 29 февраля. В рамках двух проектов комплексного развития территорий победители аукционов смогут построить свыше миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции оцениваются более чем в 173 миллиарда рублей. Благодаря редевелопменту в районах Крюково и Северное Медведково будет создано около 17 тысяч рабочих мест", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что цена на аукционе по заключению договора на промзону "Малино" начинается от 89,73 млн руб., а на "Медведково" – 336,37 млн руб.Как рассказал министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман, на месте бывших промзон намерены создать многофункциональные кварталы, где будет расположена вся необходимая для местных жителей инфраструктура. По проекту планируют построить примерно 420 тыс. "квадратов" жилой недвижимости, при этом около 42 тыс. кв. м будет построено в рамках программы московского правительства - реновация.Гаман добавил, что еще на указанных территориях будет возведено более 206 тыс. кв. м высокотехнологичных производств и более 426 тыс. "квадратов" общественно-деловой и социальной недвижимости. Речь идет о дошкольных учреждениях, куда смогут ходить 400 детей, и о школах, рассчитанных на более чем одну тысячу учащихся. Также на месте бывших промзон появятся ФОКи, магазины, кафе, офисы, банки и другие объекты важной инфраструктуры.В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы: комфортные жилые комплексы, дорожные развязки и другие объекты инфраструктуры. В настоящий момент на территории мегаполиса на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что более пяти гектаров земли под объекты коммерческой недвижимости арендовали у Москвы инвесторы по итогам торгов в 2023 году. На этих участках возводят магазины, транспортные предприятия, жилье, спортивные, многофункциональные центры и другие объекты, способствующие развитию столичной инфраструктуры и созданию рабочих мест.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: продлен срок подачи заявок для участия в торгах на КРТ двух промзон

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. На территории столицы продлили прием подачи заявок для участия в аукционах на право заключения договоров о комплексном развитии двух участков бывших промзон, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Вице-мэр уточнил, что речь идет об участках "Медведково" и "Малино". Их площадь составляет более 44 гектаров.
"Окончание приема заявок на право реорганизации участков бывшей промзоны "Медведково" назначено на 22 февраля, а участка бывшей промзоны "Малино" – на 29 февраля. В рамках двух проектов комплексного развития территорий победители аукционов смогут построить свыше миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции оцениваются более чем в 173 миллиарда рублей. Благодаря редевелопменту в районах Крюково и Северное Медведково будет создано около 17 тысяч рабочих мест", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он уточнил, что цена на аукционе по заключению договора на промзону "Малино" начинается от 89,73 млн руб., а на "Медведково" – 336,37 млн руб.
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Как рассказал министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман, на месте бывших промзон намерены создать многофункциональные кварталы, где будет расположена вся необходимая для местных жителей инфраструктура. По проекту планируют построить примерно 420 тыс. "квадратов" жилой недвижимости, при этом около 42 тыс. кв. м будет построено в рамках программы московского правительства - реновация.
Гаман добавил, что еще на указанных территориях будет возведено более 206 тыс. кв. м высокотехнологичных производств и более 426 тыс. "квадратов" общественно-деловой и социальной недвижимости. Речь идет о дошкольных учреждениях, куда смогут ходить 400 детей, и о школах, рассчитанных на более чем одну тысячу учащихся. Также на месте бывших промзон появятся ФОКи, магазины, кафе, офисы, банки и другие объекты важной инфраструктуры.
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы: комфортные жилые комплексы, дорожные развязки и другие объекты инфраструктуры. В настоящий момент на территории мегаполиса на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тыс. га.
Ранее Ефимов сообщал, что более пяти гектаров земли под объекты коммерческой недвижимости арендовали у Москвы инвесторы по итогам торгов в 2023 году. На этих участках возводят магазины, транспортные предприятия, жилье, спортивные, многофункциональные центры и другие объекты, способствующие развитию столичной инфраструктуры и созданию рабочих мест.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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