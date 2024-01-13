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Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре в Шушарах - РИА Новости, 13.01.2024
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09:53 13.01.2024 (обновлено: 13:29 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html
Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре в Шушарах
Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре в Шушарах - РИА Новости, 13.01.2024
Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре в Шушарах
Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, а покупателям вернут... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:53
2024-01-13T13:29
происшествия
wildberries
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы, сообщили в пресс-службе компании. "Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары", - сказано в сообщении. В компании уточнили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания на складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. По данным МЧС, площадь пожара выросла до 50 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. По данным ГУМЧС по Санкт-Петербургу, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
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Тушение крупного пожара на складе Wildberries в Петербурге
МЧС показало кадры тушения крупного пожара на складе в Петербурге
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происшествия, wildberries, санкт-петербург
Происшествия, Wildberries, Санкт-Петербург
Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре в Шушарах

Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 13 января 2024
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы, сообщили в пресс-службе компании.
"Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары", - сказано в сообщении.
В компании уточнили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса.
Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания на складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы.
По данным МЧС, площадь пожара выросла до 50 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. По данным ГУМЧС по Санкт-Петербургу, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
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ПроисшествияWildberriesСанкт-Петербург
 
 
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