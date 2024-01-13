https://ria.ru/20240113/kompensatsiya-1921113785.html
Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре в Шушарах
Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре в Шушарах - РИА Новости, 13.01.2024
Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре в Шушарах
Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, а покупателям вернут... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:53
2024-01-13T09:53
2024-01-13T13:29
происшествия
wildberries
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы, сообщили в пресс-службе компании. "Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары", - сказано в сообщении. В компании уточнили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания на складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. По данным МЧС, площадь пожара выросла до 50 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. По данным ГУМЧС по Санкт-Петербургу, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
https://ria.ru/20240111/pozhar-1920657382.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тушение крупного пожара на складе Wildberries в Петербурге
МЧС показало кадры тушения крупного пожара на складе в Петербурге
2024-01-13T09:53
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, wildberries, санкт-петербург
Происшествия, Wildberries, Санкт-Петербург
Продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре в Шушарах
Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы, сообщили
в пресс-службе компании.
"Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары", - сказано в сообщении.
В компании уточнили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса.
Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries. В компании подтвердили факт возгорания на складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы.
По данным МЧС
, площадь пожара выросла до 50 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. По данным ГУМЧС по Санкт-Петербургу, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области