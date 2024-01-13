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В Подмосковье ночью зафиксировали температуру ниже минус 32 градусов - РИА Новости, 13.01.2024
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10:31 13.01.2024
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В Подмосковье ночью зафиксировали температуру ниже минус 32 градусов
В Подмосковье ночью зафиксировали температуру ниже минус 32 градусов - РИА Новости, 13.01.2024
В Подмосковье ночью зафиксировали температуру ниже минус 32 градусов
Минувшей ночью температура воздуха в московском регионе местами опускалась до минус 32 градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:31
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минувшей ночью температура воздуха в московском регионе местами опускалась до минус 32 градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Ночь 13 января в столичном регионе была ясной и морозной. На севере Подмосковья температура оказалась ниже минус 30 градусов. В 6 часов утра в городе Клин было минус 32,2 градуса", - написала Позднякова. Специалист отметила, что в Москве минимальная температура колебалась от минус 19 в центре города до минус 27,2 в Бутове.
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погода, московская область (подмосковье), москва, татьяна позднякова
Погода, Московская область (Подмосковье), Москва, Татьяна Позднякова
В Подмосковье ночью зафиксировали температуру ниже минус 32 градусов

В подмосковном Клину ночью зафиксировали температуру минус 32,2 градуса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБелка в кормушке
Белка в кормушке - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минувшей ночью температура воздуха в московском регионе местами опускалась до минус 32 градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ночь 13 января в столичном регионе была ясной и морозной. На севере Подмосковья температура оказалась ниже минус 30 градусов. В 6 часов утра в городе Клин было минус 32,2 градуса", - написала Позднякова.
Специалист отметила, что в Москве минимальная температура колебалась от минус 19 в центре города до минус 27,2 в Бутове.
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ПогодаМосковская область (Подмосковье)МоскваТатьяна Позднякова
 
 
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