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В Подмосковье ночью зафиксировали температуру ниже минус 32 градусов

В Подмосковье ночью зафиксировали температуру ниже минус 32 градусов - РИА Новости, 13.01.2024

В Подмосковье ночью зафиксировали температуру ниже минус 32 градусов

Минувшей ночью температура воздуха в московском регионе местами опускалась до минус 32 градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:31

2024-01-13T10:31

2024-01-13T10:31

погода

московская область (подмосковье)

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минувшей ночью температура воздуха в московском регионе местами опускалась до минус 32 градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Ночь 13 января в столичном регионе была ясной и морозной. На севере Подмосковья температура оказалась ниже минус 30 градусов. В 6 часов утра в городе Клин было минус 32,2 градуса", - написала Позднякова. Специалист отметила, что в Москве минимальная температура колебалась от минус 19 в центре города до минус 27,2 в Бутове.

https://ria.ru/20240105/rekord-1919793606.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, московская область (подмосковье), москва, татьяна позднякова