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Китай уверен, что мир поддержит его в противодействии сепаратизму Тайваня - РИА Новости, 13.01.2024
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20:04 13.01.2024 (обновлено: 20:12 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/kitay-1921207116.html
Китай уверен, что мир поддержит его в противодействии сепаратизму Тайваня
Китай уверен, что мир поддержит его в противодействии сепаратизму Тайваня - РИА Новости, 13.01.2024
Китай уверен, что мир поддержит его в противодействии сепаратизму Тайваня
МИД КНР после окончания выборов на Тайване выразил уверенность, что международное сообщество поддержит противодействие Китая тайваньскому сепаратизму. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T20:04
2024-01-13T20:12
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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. МИД КНР после окончания выборов на Тайване выразил уверенность, что международное сообщество поддержит противодействие Китая тайваньскому сепаратизму. "Мы уверены, что международное сообщество будет и впредь придерживаться принципа "одного Китая", понимать и поддерживать противостояние китайского народа сепаратистской деятельности на Тайване, а также его стремление завершить справедливое дело национального воссоединения", - говорится в сообщении на сайте МИД. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял выступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%), председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года. При этом Демократическая прогрессивная партия Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте). ДПП получила 51 место в парламенте, оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921198828.html
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921175032.html
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в мире, тайвань, китай, пекин
В мире, Тайвань, Китай, Пекин
Китай уверен, что мир поддержит его в противодействии сепаратизму Тайваня

МИД КНР считает, что мир будет и впредь придерживаться принципа "одного Китая"

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкВ Пекине
В Пекине - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. МИД КНР после окончания выборов на Тайване выразил уверенность, что международное сообщество поддержит противодействие Китая тайваньскому сепаратизму.
«
"Мы уверены, что международное сообщество будет и впредь придерживаться принципа "одного Китая", понимать и поддерживать противостояние китайского народа сепаратистской деятельности на Тайване, а также его стремление завершить справедливое дело национального воссоединения", - говорится в сообщении на сайте МИД.
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Вчера, 18:58
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков.
Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял выступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%), председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
При этом Демократическая прогрессивная партия Тайваня по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте). ДПП получила 51 место в парламенте, оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.
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