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После аварии на шахте в Китае погибли восемь человек - РИА Новости, 13.01.2024
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08:24 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/kitay-1921104200.html
После аварии на шахте в Китае погибли восемь человек
После аварии на шахте в Китае погибли восемь человек - РИА Новости, 13.01.2024
После аварии на шахте в Китае погибли восемь человек
Восемь человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате происшествия на угольной шахте в китайской провинции Хэнань, сообщает в субботу администрация... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:24
2024-01-13T08:24
в мире
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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Восемь человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате происшествия на угольной шахте в китайской провинции Хэнань, сообщает в субботу администрация города Пиндиншань. "По состоянию на 1.00 13 января (12 января 20.00 мск), подтверждена гибель восьми человек в результате происшествия на шахте компании Pingdingshan Tianan Coal Mining, еще восемь человек пропали без вести", - говорится в заявлении в официальном аккаунте администрации города Пиндиншань в соцсети WeChat. Отмечается, что всему остальному персоналу шахты удалось спастись, поисковая операция продолжается. В заявлении не указано, какое именно происшествие произошло на шахте, сколько человек было в шахте на момент и что послужило причиной. Руководитель шахты задержан органами общественной безопасности. Ведется расследование.
https://ria.ru/20231221/shakhta-1917132425.html
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в мире, китай, хэнань
В мире, Китай, Хэнань
После аварии на шахте в Китае погибли восемь человек

После аварии на шахте в Китае погибли восемь человек, еще восемь пропали

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Восемь человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате происшествия на угольной шахте в китайской провинции Хэнань, сообщает в субботу администрация города Пиндиншань.
"По состоянию на 1.00 13 января (12 января 20.00 мск), подтверждена гибель восьми человек в результате происшествия на шахте компании Pingdingshan Tianan Coal Mining, еще восемь человек пропали без вести", - говорится в заявлении в официальном аккаунте администрации города Пиндиншань в соцсети WeChat.
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Отмечается, что всему остальному персоналу шахты удалось спастись, поисковая операция продолжается.
В заявлении не указано, какое именно происшествие произошло на шахте, сколько человек было в шахте на момент и что послужило причиной.
Руководитель шахты задержан органами общественной безопасности. Ведется расследование.
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