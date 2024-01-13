https://ria.ru/20240113/kitay-1921104200.html

После аварии на шахте в Китае погибли восемь человек

После аварии на шахте в Китае погибли восемь человек - РИА Новости, 13.01.2024

После аварии на шахте в Китае погибли восемь человек

Восемь человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате происшествия на угольной шахте в китайской провинции Хэнань, сообщает в субботу администрация... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:24

2024-01-13T08:24

2024-01-13T08:24

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китай

хэнань

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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Восемь человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате происшествия на угольной шахте в китайской провинции Хэнань, сообщает в субботу администрация города Пиндиншань. "По состоянию на 1.00 13 января (12 января 20.00 мск), подтверждена гибель восьми человек в результате происшествия на шахте компании Pingdingshan Tianan Coal Mining, еще восемь человек пропали без вести", - говорится в заявлении в официальном аккаунте администрации города Пиндиншань в соцсети WeChat. Отмечается, что всему остальному персоналу шахты удалось спастись, поисковая операция продолжается. В заявлении не указано, какое именно происшествие произошло на шахте, сколько человек было в шахте на момент и что послужило причиной. Руководитель шахты задержан органами общественной безопасности. Ведется расследование.

https://ria.ru/20231221/shakhta-1917132425.html

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китай

хэнань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, хэнань