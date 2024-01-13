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Китайский профессор рассказал о реакции Пекина на активность США на Тайване - РИА Новости, 13.01.2024
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06:49 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/kitay-1921098204.html
Китайский профессор рассказал о реакции Пекина на активность США на Тайване
Китайский профессор рассказал о реакции Пекина на активность США на Тайване - РИА Новости, 13.01.2024
Китайский профессор рассказал о реакции Пекина на активность США на Тайване
Вашингтон усиливает свою подрывную деятельность на Тайване, что делает материковый Китай более настойчивым в вопросе воссоединения, при этом ни Вашингтон, ни... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T06:49
2024-01-13T06:49
тайвань
китай
пекин
в мире
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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Вашингтон усиливает свою подрывную деятельность на Тайване, что делает материковый Китай более настойчивым в вопросе воссоединения, при этом ни Вашингтон, ни Токио никогда не согласятся на полное воссоединение острова с материком, заявил РИА Новости профессор Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Чжао Хунвэй. В субботу на Тайване проходят выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Согласно последним опросам, фаворитом гонки хоть и с небольшим преимуществом является Лай Циндэ. "Ни США, ни Япония не согласятся на полное воссоединение Тайваня с Китаем, будь то мирное или военное воссоединение, и в отсутствие лучших вариантов Штаты и Япония будут считать Тайвань "захваченным" и поддерживать статус-кво", - заявил Чжао Хунвэй. При этом, по его словам, сохранение статус-кво США и Японией не означает, что они не будут оказывать влияние на Тайвань, "с одной стороны, они прибегнут к использованию антикитайской пропаганды, чтобы превратить Тайвань в антикитайский плацдарм, а с другой - активизировать усилия по выводу тайваньских богатств и приоритетных отраслей за пределы острова". Это, указал он, приведет к тому, что тайваньская молодежь не будет видеть будущего с материковым Китаем. "Фактически, сравнивая развитие двух берегов Тайваньского пролива в последние годы, можно отметить, что молодежь на Тайване все больше теряет надежду, и под контролем общественного мнения со стороны руководства острова многие люди начали ненавидеть материк и готовы участвовать в разведывательной деятельности в материковом Китае в интересах США и Японии", – отметил он. И даже в условиях, если в будущем произойдет объединение, "эти люди по-прежнему будут представлять собой огромную скрытую угрозу". "США увидели, как мировой финансовый центр Гонконг был разгромлен в беспорядках, и они были очень воодушевлены, поэтому сейчас Вашингтон усиливает свою подрывную деятельность на Тайване, что, в свою очередь, заставляет материковый Китай ощущать неотложность вопроса воссоединения", - заявил Чжао Хунвэй. По его словам, "для Пекина это дилемма, если он применит силу, то попадет в "мешок", приготовленный США, это не только разрушит Тайвань, но материковый Китай также столкнется с тщательно подготовленными санкциями США". "Если же не применять силу, Тайвань также будет разрушен, и другой берег Тайваньского пролива станет для Пекина штабом врага", - отметил аналитик. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном. Пекин заявляет, что нынешние выборы на Тайване - это серьезный выбор между такими перспективами как война и мир, путь процветания и спада, и поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921097073.html
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тайвань, китай, пекин, в мире
Тайвань, Китай, Пекин, В мире
Китайский профессор рассказал о реакции Пекина на активность США на Тайване

Эксперт Чжао: активность США на Тайване вынуждает КНР склоняться к воссоединению

© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Вашингтон усиливает свою подрывную деятельность на Тайване, что делает материковый Китай более настойчивым в вопросе воссоединения, при этом ни Вашингтон, ни Токио никогда не согласятся на полное воссоединение острова с материком, заявил РИА Новости профессор Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Чжао Хунвэй.
В субботу на Тайване проходят выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Согласно последним опросам, фаворитом гонки хоть и с небольшим преимуществом является Лай Циндэ.
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"Ни США, ни Япония не согласятся на полное воссоединение Тайваня с Китаем, будь то мирное или военное воссоединение, и в отсутствие лучших вариантов Штаты и Япония будут считать Тайвань "захваченным" и поддерживать статус-кво", - заявил Чжао Хунвэй.
При этом, по его словам, сохранение статус-кво США и Японией не означает, что они не будут оказывать влияние на Тайвань, "с одной стороны, они прибегнут к использованию антикитайской пропаганды, чтобы превратить Тайвань в антикитайский плацдарм, а с другой - активизировать усилия по выводу тайваньских богатств и приоритетных отраслей за пределы острова".
Это, указал он, приведет к тому, что тайваньская молодежь не будет видеть будущего с материковым Китаем.
"Фактически, сравнивая развитие двух берегов Тайваньского пролива в последние годы, можно отметить, что молодежь на Тайване все больше теряет надежду, и под контролем общественного мнения со стороны руководства острова многие люди начали ненавидеть материк и готовы участвовать в разведывательной деятельности в материковом Китае в интересах США и Японии", – отметил он.
И даже в условиях, если в будущем произойдет объединение, "эти люди по-прежнему будут представлять собой огромную скрытую угрозу".
"США увидели, как мировой финансовый центр Гонконг был разгромлен в беспорядках, и они были очень воодушевлены, поэтому сейчас Вашингтон усиливает свою подрывную деятельность на Тайване, что, в свою очередь, заставляет материковый Китай ощущать неотложность вопроса воссоединения", - заявил Чжао Хунвэй.
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По его словам, "для Пекина это дилемма, если он применит силу, то попадет в "мешок", приготовленный США, это не только разрушит Тайвань, но материковый Китай также столкнется с тщательно подготовленными санкциями США".
"Если же не применять силу, Тайвань также будет разрушен, и другой берег Тайваньского пролива станет для Пекина штабом врага", - отметил аналитик.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
Пекин заявляет, что нынешние выборы на Тайване - это серьезный выбор между такими перспективами как война и мир, путь процветания и спада, и поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".
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