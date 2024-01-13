https://ria.ru/20240113/kitay-1921098204.html

Китайский профессор рассказал о реакции Пекина на активность США на Тайване

Китайский профессор рассказал о реакции Пекина на активность США на Тайване - РИА Новости, 13.01.2024

Китайский профессор рассказал о реакции Пекина на активность США на Тайване

Вашингтон усиливает свою подрывную деятельность на Тайване, что делает материковый Китай более настойчивым в вопросе воссоединения, при этом ни Вашингтон, ни... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T06:49

2024-01-13T06:49

2024-01-13T06:49

тайвань

китай

пекин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8c1652dc3fa755df0d39bd8808dd969.jpg

ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Вашингтон усиливает свою подрывную деятельность на Тайване, что делает материковый Китай более настойчивым в вопросе воссоединения, при этом ни Вашингтон, ни Токио никогда не согласятся на полное воссоединение острова с материком, заявил РИА Новости профессор Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Чжао Хунвэй. В субботу на Тайване проходят выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Согласно последним опросам, фаворитом гонки хоть и с небольшим преимуществом является Лай Циндэ. "Ни США, ни Япония не согласятся на полное воссоединение Тайваня с Китаем, будь то мирное или военное воссоединение, и в отсутствие лучших вариантов Штаты и Япония будут считать Тайвань "захваченным" и поддерживать статус-кво", - заявил Чжао Хунвэй. При этом, по его словам, сохранение статус-кво США и Японией не означает, что они не будут оказывать влияние на Тайвань, "с одной стороны, они прибегнут к использованию антикитайской пропаганды, чтобы превратить Тайвань в антикитайский плацдарм, а с другой - активизировать усилия по выводу тайваньских богатств и приоритетных отраслей за пределы острова". Это, указал он, приведет к тому, что тайваньская молодежь не будет видеть будущего с материковым Китаем. "Фактически, сравнивая развитие двух берегов Тайваньского пролива в последние годы, можно отметить, что молодежь на Тайване все больше теряет надежду, и под контролем общественного мнения со стороны руководства острова многие люди начали ненавидеть материк и готовы участвовать в разведывательной деятельности в материковом Китае в интересах США и Японии", – отметил он. И даже в условиях, если в будущем произойдет объединение, "эти люди по-прежнему будут представлять собой огромную скрытую угрозу". "США увидели, как мировой финансовый центр Гонконг был разгромлен в беспорядках, и они были очень воодушевлены, поэтому сейчас Вашингтон усиливает свою подрывную деятельность на Тайване, что, в свою очередь, заставляет материковый Китай ощущать неотложность вопроса воссоединения", - заявил Чжао Хунвэй. По его словам, "для Пекина это дилемма, если он применит силу, то попадет в "мешок", приготовленный США, это не только разрушит Тайвань, но материковый Китай также столкнется с тщательно подготовленными санкциями США". "Если же не применять силу, Тайвань также будет разрушен, и другой берег Тайваньского пролива станет для Пекина штабом врага", - отметил аналитик. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном. Пекин заявляет, что нынешние выборы на Тайване - это серьезный выбор между такими перспективами как война и мир, путь процветания и спада, и поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921097073.html

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921096196.html

https://ria.ru/20240111/tayvan-1920676832.html

тайвань

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тайвань, китай, пекин, в мире