https://ria.ru/20240113/kitay-1921085532.html
Постпред КНР заявил о расхождении ударов по Йемену с резолюцией СБ ООН
Постпред КНР заявил о расхождении ударов по Йемену с резолюцией СБ ООН - РИА Новости, 13.01.2024
Постпред КНР заявил о расхождении ударов по Йемену с резолюцией СБ ООН
Удары по Йемену, нанесенные США и их союзниками, расходятся с недавно принятой резолюцией СБ ООН 2722, требующей от хуситов прекратить обстрелы судов в Красном... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T02:23
2024-01-13T02:23
2024-01-13T02:23
сша
йемен
красное море
чжан цзюнь
джо байден
оон
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ООН, 13 янв - РИА Новости. Удары по Йемену, нанесенные США и их союзниками, расходятся с недавно принятой резолюцией СБ ООН 2722, требующей от хуситов прекратить обстрелы судов в Красном море, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь. "Военные действия, предпринятые соответствующими странами, расходятся с резолюцией СБ ООН 2722, которая была недавно принята. Китай повторяет, что ни одна страна не должна интерпретировать ложным образом или злоупотреблять международным правом и резолюциями СБ ООН, а также создавать новую напряженность в Красном море". - сказал Чжан Цзюнь. Россия запросила в пятницу проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене. "Потому что принятой резолюцией тут же злоупотребили", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, почему РФ созвала это заседание. Президент США Джо Байден ранее назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. Принятая ранее СБ ООН резолюция США и Японии требовали от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон и Вашингтон голосовали против поправок, предложенных Москвой к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права. Кроме того, РФ не устраивал тезис о том, что СБ ООН "принимает к сведению право государств-членов защищать, руководствуясь нормами международного права, свои суда от нападений, в том числе тех, которые наносят ущерб правам и свободам судоходства". Москва предлагала заменить его положением, гласящим, что Совбез ООН "принимает к сведению применимые права государств-членов в соответствии с международным правом". Небензя заявлял, что США при помощи своей резолюции пытаются легитимизировать действия так называемой коалиции в Красном море задним числом, Москва призывает Вашингтон и Лондон воздержаться от вольной трактовки права на защиту своих судов. Как указывал постпред, данная резолюция "не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой коалиции, состоящей из США и их сателлитов". По словам Небензи, третий оперативный параграф резолюции "не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак", а вся деятельность в рамках данного пункта должна осуществляться строго в рамках действующего международного права. США и Британия, добиваясь принятия резолюции в таком виде, преследовали цель, по его мнению, развязать свои руки "в вольной трактовке права на защиту судов со ссылкой на самооборону". Москва предостерегла США от подобного поведения в данном контексте. Как заявлял Небензя, Россия исходит из того, что "резолюция будет применяться в строго очерченных в ней географических рамках Красного моря без проекции ее положений на иные районы мирового океана в полном соответствии с международным правом". В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921081893.html
https://ria.ru/20240113/kitay-1921084474.html
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сша, йемен, красное море, чжан цзюнь, джо байден, оон, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире
США, Йемен, Красное море, Чжан Цзюнь, Джо Байден, ООН, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
ООН, 13 янв - РИА Новости. Удары по Йемену, нанесенные США и их союзниками, расходятся с недавно принятой резолюцией СБ ООН 2722, требующей от хуситов прекратить обстрелы судов в Красном море, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.
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"Военные действия, предпринятые соответствующими странами, расходятся с резолюцией СБ ООН 2722, которая была недавно принята. Китай повторяет, что ни одна страна не должна интерпретировать ложным образом или злоупотреблять международным правом и резолюциями СБ ООН, а также создавать новую напряженность в Красном море". - сказал Чжан Цзюнь.
Россия
запросила в пятницу проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене. "Потому что принятой резолюцией тут же злоупотребили", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, почему РФ созвала это заседание.
Президент США Джо Байден
ранее назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем
кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Принятая ранее СБ ООН резолюция США и Японии
требовали от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон
и Вашингтон
голосовали против поправок, предложенных Москвой
к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права. Кроме того, РФ не устраивал тезис о том, что СБ ООН "принимает к сведению право государств-членов защищать, руководствуясь нормами международного права, свои суда от нападений, в том числе тех, которые наносят ущерб правам и свободам судоходства". Москва предлагала заменить его положением, гласящим, что Совбез ООН "принимает к сведению применимые права государств-членов в соответствии с международным правом".
США будут произвольно определять "угрозы" для атак на Йемен, заявил Небензя
Небензя заявлял, что США при помощи своей резолюции пытаются легитимизировать действия так называемой коалиции в Красном море задним числом, Москва призывает Вашингтон и Лондон воздержаться от вольной трактовки права на защиту своих судов.
Как указывал постпред, данная резолюция "не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой коалиции, состоящей из США и их сателлитов".
По словам Небензи, третий оперативный параграф резолюции "не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак", а вся деятельность в рамках данного пункта должна осуществляться строго в рамках действующего международного права.
Китай призвал все стороны к сотрудничеству для безопасности в Красном море
США и Британия, добиваясь принятия резолюции в таком виде, преследовали цель, по его мнению, развязать свои руки "в вольной трактовке права на защиту судов со ссылкой на самооборону".
Москва предостерегла США от подобного поведения в данном контексте. Как заявлял Небензя, Россия исходит из того, что "резолюция будет применяться в строго очерченных в ней географических рамках Красного моря без проекции ее положений на иные районы мирового океана в полном соответствии с международным правом".
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане
повстанцами из движения "Ансар Алла
" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией
. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ
и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
Совбез ООН не давал США санкции на удары по Йемену, сообщил Небензя