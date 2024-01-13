https://ria.ru/20240113/kitay-1921084474.html
Китай призвал все стороны к сотрудничеству для безопасности в Красном море
Китай призвал все стороны к сотрудничеству для безопасности в Красном море - РИА Новости, 13.01.2024
Китай призвал все стороны к сотрудничеству для безопасности в Красном море
Китай призывает все страны работать сообща для поддержания безопасности маршрутов судов в Красном море, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T02:07
2024-01-13T02:07
2024-01-13T02:19
китай
красное море
оон
в мире
чжан цзюнь
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ООН, 13 янв – РИА Новости. Китай призывает все страны работать сообща для поддержания безопасности маршрутов судов в Красном море, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюн."Китай призывает все стороны, в частности крупные страны, обладающие влиянием, играть конструктивную и ответственную роль и работать сообща для поддержания безопасности и маршрутов кораблей в Красном море", - сказал Чжан Цзюн.
https://ria.ru/20240113/yemen-1921083860.html
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китай, красное море, оон, в мире, чжан цзюнь
Китай, Красное море, ООН, В мире, Чжан Цзюнь
Китай призвал все стороны к сотрудничеству для безопасности в Красном море
КНР призвала все страны сотрудничать для поддержания безопасности в Красном море