https://ria.ru/20240113/kitay-1921084474.html

Китай призвал все стороны к сотрудничеству для безопасности в Красном море

Китай призвал все стороны к сотрудничеству для безопасности в Красном море - РИА Новости, 13.01.2024

Китай призвал все стороны к сотрудничеству для безопасности в Красном море

Китай призывает все страны работать сообща для поддержания безопасности маршрутов судов в Красном море, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T02:07

2024-01-13T02:07

2024-01-13T02:19

китай

красное море

оон

в мире

чжан цзюнь

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ООН, 13 янв – РИА Новости. Китай призывает все страны работать сообща для поддержания безопасности маршрутов судов в Красном море, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюн."Китай призывает все стороны, в частности крупные страны, обладающие влиянием, играть конструктивную и ответственную роль и работать сообща для поддержания безопасности и маршрутов кораблей в Красном море", - сказал Чжан Цзюн.

https://ria.ru/20240113/yemen-1921083860.html

китай

красное море

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китай, красное море, оон, в мире, чжан цзюнь