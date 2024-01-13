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Кировский губернатор дал старт Дням культуры города Кирова в Москве - РИА Новости, 13.01.2024
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Кировская область
 
12:42 13.01.2024 (обновлено: 12:57 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/kirov-1921138827.html
Кировский губернатор дал старт Дням культуры города Кирова в Москве
Кировский губернатор дал старт Дням культуры города Кирова в Москве - РИА Новости, 13.01.2024
Кировский губернатор дал старт Дням культуры города Кирова в Москве
Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с Вятским землячеством в Москве и дал старт Дням культуры города Кирова в столице России, сообщает... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:42
2024-01-13T12:57
кировская область
кировская область
et cetera
александр калягин
москва
виктор савиных
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с Вятским землячеством в Москве и дал старт Дням культуры города Кирова в столице России, сообщает пресс-служба правительства региона. Встреча прошла в театре Et cetera, руководителем которого является народный артист России, Почетный гражданин Кировской области Александр Калягин. "Сегодня здесь я ощутил большую гордость, поскольку видно, что общественная организация "Вятское землячество" - это сила. Могу сказать, что такое землячество мало у кого есть. У нас этот год будет замечательным, поскольку в этом году 650 лет Хлынову-Вятке-Кирову, именно так мы отмечаем этот юбилей. Мы должны чтить традиции, гордиться своим прошлым, преумножать успехи настоящего и быть устремленными в будущее. Наша область меняется в лучшую сторону, вы сами можете в этом убедиться: я вас всех приглашаю на юбилейные события, и надеюсь, что вы не будете разочарованы", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона отметил, что представление города Кирова стартует в Москве, потому что юбилей - это "не только повод самим себе что-то показать, но и возможность сделать так, чтобы вся страна, вся Россия заново открыла Кировскую область, которой есть, чем гордиться". Отмечается, что инициатором встречи выступил председатель правления региональной общественной организации "Вятское землячество", Почетный гражданин города Кирова и Кировской области, дважды Герой Советского Союза, космонавт Виктор Савиных.
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кировская область, et cetera, александр калягин, москва, виктор савиных
Кировская область, Кировская область, Et Cetera, Александр Калягин, Москва, Виктор Савиных

Кировский губернатор дал старт Дням культуры города Кирова в Москве

© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов во время открытия Дней культуры города Кирова в Москве. 13 января 2024
Губернатор Кировской области Александр Соколов во время открытия Дней культуры города Кирова в Москве. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов во время открытия Дней культуры города Кирова в Москве. 13 января 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с Вятским землячеством в Москве и дал старт Дням культуры города Кирова в столице России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Встреча прошла в театре Et cetera, руководителем которого является народный артист России, Почетный гражданин Кировской области Александр Калягин.
"Сегодня здесь я ощутил большую гордость, поскольку видно, что общественная организация "Вятское землячество" - это сила. Могу сказать, что такое землячество мало у кого есть. У нас этот год будет замечательным, поскольку в этом году 650 лет Хлынову-Вятке-Кирову, именно так мы отмечаем этот юбилей. Мы должны чтить традиции, гордиться своим прошлым, преумножать успехи настоящего и быть устремленными в будущее. Наша область меняется в лучшую сторону, вы сами можете в этом убедиться: я вас всех приглашаю на юбилейные события, и надеюсь, что вы не будете разочарованы", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Глава региона отметил, что представление города Кирова стартует в Москве, потому что юбилей - это "не только повод самим себе что-то показать, но и возможность сделать так, чтобы вся страна, вся Россия заново открыла Кировскую область, которой есть, чем гордиться".
Отмечается, что инициатором встречи выступил председатель правления региональной общественной организации "Вятское землячество", Почетный гражданин города Кирова и Кировской области, дважды Герой Советского Союза, космонавт Виктор Савиных.
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Кировская областьКировская областьEt CeteraАлександр КалягинМоскваВиктор Савиных
 
 
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