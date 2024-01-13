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В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко - РИА Новости, 13.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 13.01.2024 (обновлено: 01:32 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/kiev-1921079220.html
В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко
В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко - РИА Новости, 13.01.2024
В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко
Взрывы прогремели в окрестностях Киева, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:04
2024-01-13T01:32
специальная военная операция на украине
киев
россия
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в окрестностях Киева, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.&quot;Взрывы в окрестностях столицы. Работает ПВО&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921076425.html
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киев, россия, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко

Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в окрестностях города

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в окрестностях Киева, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
«

"Взрывы в окрестностях столицы. Работает ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудники пожарной службы Украины
В Сумской области и Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
00:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВиталий КличкоДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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