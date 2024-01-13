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В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко
В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко - РИА Новости, 13.01.2024
В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко
Взрывы прогремели в окрестностях Киева, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:04
2024-01-13T01:04
2024-01-13T01:32
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в окрестностях Киева, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко."Взрывы в окрестностях столицы. Работает ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко
Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в окрестностях города