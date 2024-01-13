https://ria.ru/20240113/kiev-1921079220.html

В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко

В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко - РИА Новости, 13.01.2024

В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко

Взрывы прогремели в окрестностях Киева, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:04

2024-01-13T01:04

2024-01-13T01:32

специальная военная операция на украине

киев

россия

виталий кличко

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_672:668:3072:2018_1920x0_80_0_0_461c1d186301bcfa34ea8ef1af92eb97.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в окрестностях Киева, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко."Взрывы в окрестностях столицы. Работает ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921076425.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире