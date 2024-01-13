https://ria.ru/20240113/kiev-1921078037.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T00:49
2024-01-13T00:49
2024-01-13T00:50
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога была объявлена в Киевской области, она звучит до сих пор. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена в Киеве в субботу в 0.24 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921076425.html
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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве звучит сигнал воздушной тревоги